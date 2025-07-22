美國會通過多項挺台法案 吳思瑤嘆：台灣國會卻無案可審

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/07/22 13:51

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院日前通過本會期延會至8月31日，但今日院會卻只有通過「公務人員任用法」修法一案，隨即宣告散會。民進黨團幹事長吳思瑤批評，台灣國會通過史上最長延會卻無案可審，反觀美國全力挺台，陸續通過國防撥款法案、台灣與中國互不隸屬的「誠實地圖」法案，及台灣衝突嚇阻法案。「謝謝美國挺台灣！」

吳思瑤表示，今天是院會，但半小時又散會了，台灣國會通過史上最長延會，但卻無案可審，反觀美國國會沒閒著，全力挺台，近日陸續通過幾個挺台法案。包括美國眾議院18日通過2026年財政年度國防撥款法案，將撥款5億美元用於台灣安全的合作倡議，美國官方甚至訴求再提升、再加碼。

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吳思瑤指出，其次，美國眾議院也通過法律，禁止國防部展示將台灣納入中國的地圖，亦即「中國是中國、台灣是台灣」此一「誠實地圖」原則。提案眾議員甚至在美國國會公開表示，一個中國認知應當揚棄，因為這是不誠實的政策，也不是現實的政策，謝謝美國將誠實地圖真實反映台灣從未隸屬於共產中國。

吳思瑤說，第三，感謝美國眾議院通過台灣衝突嚇阻法案，中國高官如果在美國有藏匿資產或金融帳戶，一旦台海發生戰事，美國將公開中共高層在美國的資產與金融帳戶，藉由金融的力量、公開透明的力量，對中國北京形成對台軍事威嚇的震攝，也是嚴正警告。

吳思瑤表示，台灣國會無案可審，在藍白主導下，自己的國會沒挺自己國家，感謝美國國會全力挺台，也謝謝世界各國國會一再為台發聲。

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