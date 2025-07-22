籲投給蔡英文的817萬公民站出來 台聯：投下同意罷免票

台聯黨主席周倪安今日出席「藝術家挺大罷免，去除國會雜質」記者會。（台聯提供）

2025/07/22 14:34

〔記者林哲遠／台北報導〕726大罷免倒數中，台聯黨主席周倪安今日出席「藝術家挺大罷免，去除國會雜質」記者會表示，今天之所以會有罷免浪潮，就是因為國民黨的胡作非為，讓國政陷入混亂，公民不得不訴諸罷免自救，呼籲選民應當投出神聖的同意罷免票，決定台灣前途與命運。

周倪安指出，立法委員做不好，公民以罷免予以下架，是於法有據的憲政程序。但國民黨在這段日子裡，不是用死人連署組織「惡罷」，就是揚言用司法誣告對付公民。可見國民黨至今仍然不知反省。這種政黨的立委，如果不以罷免下架，日後的惡行不但可能更肆無忌憚的逾越職權，讓憲政秩序更加紊亂，讓台灣民主政治陷入空轉。

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周倪安說，台灣的現況，猶如「反送中」前夕的香港。中共透過操控親中立法會、親中特首，對香港的法治、民主大肆破壞。2019年的香港百萬人反送中運動，也激起了台灣超過800萬選民，向中國國民黨的總統候選人說不。

周倪安痛批，今天那個昔日剛當選高雄市長，就去香港見親中特首林鄭月娥的韓國瑜，坐在立法院裡主持會議亂成一團，甚至用舉手表決的方式快速三讀不利台灣的法案，與親中總召傅崐萁一起混亂國政。

她呼籲，2020年票投蔡英文的817萬選民，以中國對香港的殘害為警惕，站出來投下同意罷免，用新民意重新決定台灣的命運，守護台灣的民主自由，守護我們的下一代。

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