為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌現身花蓮挺傅崐萁 兩人相約罷免後合推823核三延役公投

    傅崐萁現身民眾黨場合，除表達挺民眾黨所推的法案外，也爭取支持反罷免。（記者游太郎攝）

    傅崐萁現身民眾黨場合，除表達挺民眾黨所推的法案外，也爭取支持反罷免。（記者游太郎攝）

    2025/07/22 13:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕民眾黨主席黃國昌今天前來花蓮出席黨部舉辦的「823核三延役公投」座談會，談及同樣挺核三延役的和碩董事長童子賢也在花蓮，但卻是力挺罷免傅崐萁，並和議長張峻一起掃街造勢，他強調「台灣是民主多元的社會，有各種意見是很正常的現象」；他並合體傅崐萁，強調民眾黨反對大罷免的立場和決心。

    黃國昌說，童子賢現在是民進黨智庫副董事長，也在總統府永續委員會擔任重要位子，人雖然在綠營，但相信他深深感受到政府在能源政策上的錯誤，會支持我們所推動的核三延役，不管是前面的法規及接下來的公投。

    黃國昌說，今天來到花蓮的主要目的，是推動「823核三延役公投」，台灣民眾黨及中國國民黨已在立法院，幫執政黨除去了核三延役的法規障礙，「希望執政黨能夠傾聽民意，能夠知道錯誤能源政策不能持續下去。」

    傅崐萁也專程前來民眾黨的場子爭取支持，黃國昌則強調民眾黨的立場就是反罷免，會全力號召投下反罷免票，也希望有機會和傅總召一起在八月份繼續合作，持續推動「823核三延役公投」。

    傅崐萁則說，國民黨支持使用核能是一貫的政策，和民眾黨都一樣主張台灣能夠使用乾淨、廉價的能源，挺過這次大罷免後，國民黨八月一定會支持民眾黨提出的「823核三延役公投」提案。

    黃國昌強調反罷免立場，並呼籲民眾黨員支持傅崐萁度過這次罷免難關。（記者游太郎攝）

    黃國昌強調反罷免立場，並呼籲民眾黨員支持傅崐萁度過這次罷免難關。（記者游太郎攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播