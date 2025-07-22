黃國昌現身花蓮挺傅崐萁 兩人相約罷免後合推823核三延役公投

傅崐萁現身民眾黨場合，除表達挺民眾黨所推的法案外，也爭取支持反罷免。（記者游太郎攝）

2025/07/22 13:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕民眾黨主席黃國昌今天前來花蓮出席黨部舉辦的「823核三延役公投」座談會，談及同樣挺核三延役的和碩董事長童子賢也在花蓮，但卻是力挺罷免傅崐萁，並和議長張峻一起掃街造勢，他強調「台灣是民主多元的社會，有各種意見是很正常的現象」；他並合體傅崐萁，強調民眾黨反對大罷免的立場和決心。

黃國昌說，童子賢現在是民進黨智庫副董事長，也在總統府永續委員會擔任重要位子，人雖然在綠營，但相信他深深感受到政府在能源政策上的錯誤，會支持我們所推動的核三延役，不管是前面的法規及接下來的公投。

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黃國昌說，今天來到花蓮的主要目的，是推動「823核三延役公投」，台灣民眾黨及中國國民黨已在立法院，幫執政黨除去了核三延役的法規障礙，「希望執政黨能夠傾聽民意，能夠知道錯誤能源政策不能持續下去。」

傅崐萁也專程前來民眾黨的場子爭取支持，黃國昌則強調民眾黨的立場就是反罷免，會全力號召投下反罷免票，也希望有機會和傅總召一起在八月份繼續合作，持續推動「823核三延役公投」。

傅崐萁則說，國民黨支持使用核能是一貫的政策，和民眾黨都一樣主張台灣能夠使用乾淨、廉價的能源，挺過這次大罷免後，國民黨八月一定會支持民眾黨提出的「823核三延役公投」提案。

黃國昌強調反罷免立場，並呼籲民眾黨員支持傅崐萁度過這次罷免難關。（記者游太郎攝）

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