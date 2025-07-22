藍白3度封殺譴責中國跟監蕭美琴案 綠委：大罷免逼保台

立法院院會18日通過藍白延會案，並否決民進黨團的議程主張。（記者陳逸寬攝）

2025/07/22 13:37

〔記者陳政宇／台北報導〕時任副總統當選人蕭美琴去年訪問捷克期間，遭中國派員跟監並企圖衝撞座車；多國議會對此跨國恐嚇行徑表達譴責，但立法院民進黨團所提要求中國道歉的決議案，卻被藍白立委3度封殺。民進黨團副幹事長林楚茵今（22日）表示，藍白對於譴責中國持續噤聲，這也是「抗中保台」之所以成為大罷免主訴求的原因，民眾壓力是迫使他們表態的關鍵。

民進黨團日前於立法院院會提出決議文，對於蕭美琴出訪捷克被中國蓄意威脅，要求立法院譴責北京當局並應嚴正道歉，盼朝野守護台灣主權與民主價值，並要求立院加速強化國安改革。但因人數不敵藍白，該提案一直無法被列入議程，18日院會已是第3度遭到否決。

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對此，林楚茵今接受本報訪問時說明，包括捷克在內的多個國家的國會，都已對中國這種蓄意謀殺他國元首或副元首的行為表示不滿，「但諷刺的是，別國的國會竟然比台灣的第一大在野黨國會議員，還要在乎我們自己國家元首的安全。」

林楚茵指出，大罷免正是全民對國民黨親中態度所展現反彈的集體意志，有許多支持罷免的百工百業人士，從其背景來看，不盡然是民進黨的支持者，甚至多數是「中華民國派」，但他們因國民黨的所作所為而感到不滿，個人造業個人擔，這是國民黨自己造成的因果循環；民進黨團預計本週五（25日）院會將第4度提案。

此外，中國長年曲解聯大第2758號決議文，但立法院相關共同聲明卻拖延10個月未處理。林楚茵表示，美國眾議院已通過「台灣衝突嚇阻法案」，若中國對台灣發動攻擊，將會公布中方高官在美國的資產；國民黨立委在面對罷免壓力下，仍不敢對中國施以反擊或抗議，難怪「抗中保台」成為公民的主訴求之一。

不過，林楚茵也觀察到，部分國民黨立委在面臨巨大壓力時，會有所表態。例如國民黨立委徐巧芯在政見說明會時，急於回應自己也「反共」。林認為，對國民黨立委來說，當他們面臨壓力夠大，就會站出來，不論是真的、演的或是為了救罷免。

林楚茵呼籲，民眾必須要表達意願，藉此讓國民黨感受到壓力，這是大罷免必須成功的原因，如果國民黨持續覺得事不關己，「他們就完全不演了」。

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