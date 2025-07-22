藝術家力挺大罷免！ 籲用選票「畫除」國會雜質

獨派社團「台灣國」今日協同數個畫家、藝術家在立法院外召開「藝術家走上街頭、大罷免不分您我」記者會。（台灣國提供）

2025/07/22 14:13

〔記者林哲遠／台北報導〕726大罷免進入倒數，獨派社團「台灣國」今日協同數個畫家、藝術家在立法院外召開記者會一同支持大罷免行動，現場數個畫家拿起畫筆，將畫板上24位國民黨立委的頭像一一畫除，象徵透過罷免投票，來掃除「國會雜質」。

台灣國今召開「藝術家走上街頭、大罷免不分您我」記者會，畫家施並錫、楊須美、陳慶坤、陳嬋娟、黃碧珠、張殷圖、陳瓊麗、前駐瑞士大使王世榕、「台灣國」創辦人王獻極、公投盟榮譽總召蔡丁貴、台聯黨主席周倪安、望春風出版社社長葉東舜等人與會。

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台灣國理事長陳峻涵指出，大罷免大成功的聲音響徹雲霄，以傅崐萁為首的立院亂象，台灣政治逐漸香港化，一向保守的藝術家已按耐不住站出來，力挺「大罷免」，下架為匪作倀的國民黨立委。

陳峻涵續指，賴清德總統發表「團結國家十講」第二講，內容提及用民主淬鍊出國家團結的力量，透過選舉罷免打掉「雜質」，這些雜質正是紅、藍、白的合流，加速邪惡的腐化，不只是雜質充斥，甚至已經陷台灣於危急存亡之秋。

「藝術家站在人類思考的前沿，是淨化社會的一股力量！」陳峻涵說，藝術家秉於知識的良知，具有批判社會、捍衛正義的力量今天站出來，呼籲台灣有識之士的藝術家，共同參與罷免立法院不適任立法委員，藝術家願意和許多民間熱心的罷免團體站在一起支持大罷免行動。

獨派社團「台灣國」今日協同數個畫家、藝術家在立法院外召開「藝術家走上街頭、大罷免不分您我」記者會。（台灣國提供）

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