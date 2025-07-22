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    罷免呂玉玲需70678票桃市6區最少 罷團：樂觀看待不掉以輕心

    「罷呂清玲」罷免呂玉玲團隊樂觀看待726投票。（資料照）

    「罷呂清玲」罷免呂玉玲團隊樂觀看待726投票。（資料照）

    2025/07/22 15:00

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕中選會今公布首波大罷免各地所需票數統計，桃園市6個選區國民黨立委都被提案罷免，桃五區被罷免人呂玉玲，選區投票人數28萬2711人，罷免須25%的參考數據是7萬678人，是6區被罷藍委最少票數。「罷呂清玲」罷免呂玉玲團隊發言人吉媽說，三階宣傳已明顯感受民眾支持罷呂的「民心思變」反應，團隊樂觀看待7月26日投票能通過，但不敢掉以輕心。

    罷免案投票通過的「雙門檻」必要條件，中選會指出，包括同意票數多於不同意票數，以及同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，因此25%僅為參考數據，並非罷免門檻。

    吉媽表示，團隊近期持續站街頭跟辦客廳會的反應來看，相較二階時期，感受到平鎮、龍潭地區的民眾支持有變得熱烈，且向團隊表態支持罷免意願的民眾也有變多，顯然民心思變。

    但吉媽也說，國民黨向來擅長綿密的組織動員，所以團隊不敢掉以輕心，今晚再於龍潭區湧光福德祠加開一場客廳會，接下來到投票前，一樣會在上、下班等交通尖峰時刻於人潮點，採陸戰隊小蜜蜂舉標語宣傳，鼓勵民眾出來投同意票，也請民眾幫忙跟親朋好友拉票，持續努力到最後一刻。

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