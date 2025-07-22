醫界法界向百萬連署者鞠躬 罷團：退此一步、即無死所

醫界與法律界今天在立院召開聯合記者會，訴求「罷免是民主護國的行動，是制度修復的正當力量」。（記者陳逸寬攝）

2025/07/22 14:31

〔記者李文馨／台北報導〕首波大罷免投票將於26日登場，醫界、法律界今天在立法院召開記者會力挺大罷免，會中向支持罷免的台灣人民鞠躬致意。有律師表示，這次罷免投票是台灣的價值選擇，也有醫師呼籲7月26日要把病清除，讓國會正常化。罷團代表說，退此一步、即無死所，他們要守護這小小多山的國家。

台灣北社社長、醫師羅浚晅表示，醫師2020年守住了Covid病毒，這次要守住來自中國的病毒，並指這次罷免親中、境外勢力很嚴重，甚至有網紅說，要讓台灣人並變成中國人，他們無法吞忍，因此站出來捍衛台灣自由民主的生活方式。

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律師戴家旭指出，罷團志工在路上接連遇到侵害人權的事件，如有志工被路人怒罵慰安婦，罵人的人則反控他們恐嚇，還有人怒罵罷團是詐團，甚至揚言「看到一個要打一個」。他認為，背後可能有境外勢力介入，因為最希望罷免失敗就是共產黨，局勢將會對習近平有利。

律師黃帝穎說，這次的罷免是台灣選擇相信有3個犯罪前科、跑去中國朝拜王滬寧的傅崐萁所代表的價值，還是台灣要與歐美的民主文明世界站在一起。律師作為法律人，民主法治是信念，因此他們選擇與世界文明的民主法治站在一起。

醫師代表涂醒哲說，台灣的立法院生病了，而且病得非常嚴重，這個病是中國病毒的後遺症，癌細胞在各行各業亂竄，既然得到癌症該切除就切除，該化療就化療，呼籲人民7月26日踴躍出來為愛投票、贊成罷免，把病清除，讓立法院正常化。

網紅「八炯」表示，他在大家面前比較衝、比較勇，但想要哭、想要低頭時，只能在車上調整情緒，憂心大罷免氣勢會因此不佳。他也提到，中共試圖分裂他和「閩南狼」陳伯源的關係，前幾天他們已經溝通清楚，這些都是中共密謀傳播的謠言。

雙和罷團鄧霆說，發起罷免不是因為討厭誰，而是因為無法信任不適任的立委，遺憾的是，張智倫、林德福站在結構性的優勢上，兩人拒絕出席說明會、拒絕回應人民的質疑，甚至不呼籲制止支持者的暴力行為，「這種不面對、不回應、不對話的立委，請問還有什麼資格繼續代表我們？」

文山退葆Alice指出，志工每天在街頭遇到撲面而來的惡意，無論志工堅強或脆弱，他們都撐到最後一刻，因為退此一步，即無死所，他們要死在台灣，不願意離開這個小小多山的國家。她哽咽地說，很多志工官司纏身，四階將面臨法律戰，夥伴開始出現心理上的創傷，接下來需要律師、心裡諮商的協助。

「罷洪！刻不容楷」志工說，他是一個台派，同時也是正藍軍的第三代，他投過前總統馬英九，也投過新北市長侯友宜市，按照洪孟楷的邏輯，他有資格可以檢討國民黨，並批評，國民黨立委不顧程序正義、毀憲亂政，這讓國會空轉一年半。

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