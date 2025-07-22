台灣承諾於以色列建設醫療中心惹議 外交部：落實健康無國界原則

外交部發言人蕭光偉表示，台以討論的議題皆與人道援助、衛生醫療相關。（記者黃靖媗攝）

2025/07/22 14:40

〔記者黃靖媗／台北報導〕港媒南華早報及以色列媒體報導，台灣承諾在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心，引起爭議。對此，外交部發言人蕭光偉表示，台以討論的議題皆與人道援助、衛生醫療相關，台灣雖然不是世界衛生組織（WHO）正式會員，但仍以行動落實WHO倡導的「健康無國界」原則。

蕭光偉今日於外交部例行記者會指出，以色列執政聯盟國會議員的泰勒（Ohad Tal）今年5月訪問台灣，在台期間，有機會親身體會並瞭解到我國秉持衛生無國界的精神，多年來在國際社會上積極從事人道醫療援助，包括在友邦派駐醫療團，以及在中東地區對敘利亞難民及巴勒斯坦人民進行人道援助。

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蕭光偉指出，泰勒當時十分肯定我國人道援助與公衛成就，也認為我國是全球公衛合作不可或缺的優質夥伴；台灣與以色列在2006年簽署雙邊衛生合作協定後，衛生醫療一直是兩國重要的合作領域，泰勒因此邀請並安排我國駐以色列代表李雅萍進行參訪，就台以雙邊醫療合作前景交換意見。

蕭光偉說明，我國相信「健康無國界」，疾病也無邊界，台灣目前雖不是WHO正式會員，不過仍以行動落實這項由WHO倡導的原則，同時希望能為世界上欠缺醫療資源的民眾提供必要的關懷與及人道協助，這也是李雅萍前往當地的原因。

對於違反國際準則的質疑，蕭光偉說，國際上希望能夠禁止，在當地從事投資跟貿易， 但台灣與以色列討論的議題，都與人道援助、衛生醫療合作有關。

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