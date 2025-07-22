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    盧秀燕搭高鐵是否「自由座沒位」 高鐵回應了

    網友拍下台中市長盧秀燕搭高鐵無座畫面。（截自我是中壢人臉書粉專）

    網友拍下台中市長盧秀燕搭高鐵無座畫面。（截自我是中壢人臉書粉專）

    2025/07/22 14:26

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕週日（20日）深夜搭高鐵，被疑似網友拍到在車廂間低頭滑手機照片，網友留言「親民！」自由座沒位才獨站車廂角落，民進黨立委王義川21日發文批評為「商務車廂通道」，不是什麼自由座，高鐵則表示，適時開放列車玄關、對號座等空間供旅客站立，並未指明究竟在哪個車廂通道。

    至於高鐵商務車廂通道是否開放站立，高鐵回應說，若遇車廂內有多名旅客站立，可開放車廂通道玄關供站立。

    盧秀燕20日有4場公開輔選行程，橫跨台北市、新竹、桃園多地，行程滿檔，疑似網友於20日深夜近10時許，拍到盧秀燕在車廂通道戴眼鏡，掛著頸枕低頭滑手機，畫面中，盧秀燕沒座位，將行李放在身邊，人站在通道角落還露出保溫杯，這名「網友」寫道，盧秀燕深夜搭上高鐵自由座，因當時已無座位，便自行推著行李獨自站在車廂角落，直呼「親民！」

    高鐵表示，依照高鐵公司旅客運送契約，如有大量人潮等待運送時，會以公告、廣播或資訊顯示方式通報旅客周知，適時開放列車玄關、對號座等空間供旅客站立。

    據了解，列車乘務組服務人員並未特別注意盧秀燕，而盧秀燕也在21日回應說，「回到台中只要3、40分鐘，手機滑一下，很快就過了」，並稱站個3、40分鐘，只是小case，因為可以臨機應變，怎麼樣都可以回到台中。

    不過，有民眾懷疑是幕僚「擺拍」照，作秀謊言不攻自破，王義川更直言，拍攝地點是高鐵第6車廂和第7車廂間，這不是自由座的車廂啦！「你的幕僚啊⋯⋯醜一！」這節是商務車廂通道，車子如果沒有滿，不可以站在那裡的。

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