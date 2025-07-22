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    「＃百工百業挺罷免」熱潮！ 山除薇害：台灣人展現守護民主決心

    社群平台「Threads」近日掀起＃百工百業挺罷免浪潮，從昨日起包含護理師、家具業務、大學生、咖啡師、股票交易員、工程師等來自各產業的民眾們，都透過社群傳遞自己為何支持大罷免的心聲。（記者林哲遠翻攝）

    社群平台「Threads」近日掀起＃百工百業挺罷免浪潮，從昨日起包含護理師、家具業務、大學生、咖啡師、股票交易員、工程師等來自各產業的民眾們，都透過社群傳遞自己為何支持大罷免的心聲。（記者林哲遠翻攝）

    2025/07/22 14:23

    〔記者林哲遠／台北報導〕726大罷免進入最後倒數，社群網路發起「百工百業挺罷免」行動，為大罷免再添柴火。罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」表示，大家願意站出來公開身份、行業，力挺罷免是展現守護台灣民主的決心，呼籲大家在網路表態支持之餘，26日一定要出門投下同意罷免。

    社群平台「Threads」近日掀起「＃百工百業挺罷免浪潮」，從昨日起包含護理師、家具業務、大學生、咖啡師、股票交易員、工程師等來自各產業的民眾們，都透過社群傳遞自己為何支持大罷免的心聲。

    「山除薇害」幹部卡羅表示，她非常感動，也顯示大罷免完全是所有台灣的公民所發起的，由130萬人的支持連署、破萬人的志工是全台灣最美麗的風景。大家願意站出來公開身份、行業力挺罷免，展性守護台灣民主的決心。

    卡羅強調，在網路上的政治出櫃，展現了大家的決心與意志，不過在網路上支持外，最重要的是要出門投下同意罷免。

    針對網紅「志祺七七」表態支持罷免王鴻薇，卡羅回應，非常感謝志祺，志祺冒著來自流量、商業考量等龐大壓力，選擇在關鍵時刻站在歷史正確的一方，而這份勇氣令人欽佩。

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