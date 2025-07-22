堅持關稅32％不認錯？趙少康：民進黨應該「公開透明」

前中廣董事長趙少康政府公開台美關稅談判的過程。（記者盧賢秀攝）

2025/07/22 13:25

〔記者盧賢秀／基隆報導〕中廣前董事長趙少康日前指稱美國8月起對台灣關稅稅率將提升為32％，但隨即被各方打臉，指消息來源是國外某律師事務所網站的舊資料，美國在台協會（AIT）也公開澄清談判仍在進行中。趙少康今天（22日）仍堅稱，如果到8月1日「談不成就是32％」，民進黨怎麼談判應該「公開透明」，不要糊弄民眾、拖過726大罷免投票。

趙少康今天上午陪同立法委員林沛祥到基隆市七堵區南興市場拜票，呼籲民眾支持不同意罷免。對於他日前談到台美關稅問題，AIT回應還在進行中，打臉趙說法，趙少康說，沒有「打臉」的問題，他就是要民進黨公開談判的狀況。

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趙少康指稱，台美談判過程和條件應該公開透明，日本、韓國、英國和歐盟等國家都是明明白白，民進黨主政的行政院卻三緘其口，美國總統川普已經講了，「談不成就是32％，8月1日就給你個信，就是32％」。

趙少康強調，民眾關心的重點是政府究竟是怎麼跟美國談？有沒有喪權辱國？有沒有犧牲農民及消費者權益？又或是有沒有大幅放寬美牛、含萊劑的美豬？或開放基改的農產品如大豆、黃豆等。

趙少康認為，如果民進黨認為他說的關稅達32%不正確，那就明白公布確切的結果到底是多少？什麼都不說，不就是為了怕影響726的大罷免，他的目的是逼民進黨公布究竟是如何跟美國談判的，不要再騙民眾、糊弄民眾了。

前中廣董事長趙少康（中）陪國民黨立委林沛祥前往基隆七堵南興市場拜票。（記者盧賢秀攝）

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