「站高鐵」擺拍？網友議論紛紛 盧秀燕不受訪、不回應

王義川在網路發出圖文，並以紅框標示，指這盧秀燕所站位置在商務艙外第6車廂和第7車廂之間，不是自由座的車廂啦，懷。（翻攝自threads）

2025/07/22 13:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕726大罷免投票倒數，台中市長盧秀燕最近頻繁趕場為面臨罷免的藍委輔選，昨天（21日）有媒體報導有人在高鐵上拍到照片，聲稱是「自由座捕獲野生盧秀燕」，盛讚「有媽媽味」，晚間她證實是前一晚「買不到票一路站回來」，立委王義川卻踢爆畫面中是商務車廂門外，不少網友質疑根本是故意擺拍；對此，盧秀燕今天主持市政會議前不接受採訪，不回答媒體相關詢問，今天也無其他公開行程，只安排晚間為子弟兵台中立委羅廷瑋、廖偉翔反罷免車隊掃街。

盧秀燕連續3週利用周末假日北上為被罷藍委站台，昨天她宣布全力回防台中，網路也出現一張照片，有民眾目擊盧因為高鐵自由座沒座位，推行李站在車廂角落，媒體報導網友讚她自己推行李、帶頸枕、水壺，站著回台中，仍認真滑手機，散發親切的媽媽味。

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盧秀燕昨晚為羅廷瑋、黃健豪掃街時受訪，也向媒體證實前晚最後一站是桃園，因為錯過原本要搭乘的班次，暑假期間加上禮拜天，買不到票又必須回到台中，所以買了自由座票就上了高鐵。桃園到台中只要3、40分鐘，雖然沒座位，但手機滑一下，很快就過了，她經常需要長時間站立，有訓練過，對她而言是小case。

對此，昨天深夜王義川隨即在網路社群發文，並以紅框標示，指「這裡是第6車廂和第7車廂之間，不是自由座的車廂啦」，並說「阿北搞很久才被發現，你的幕僚啊⋯⋯醜一」，抓包盧秀燕疑似擺拍。

也有網友PO上附上第6車廂和第7車廂通道間的空景照，提供比對，並指商務車廂這個區域平常是不給其他乘客站的，除非是商務艙第六車的購票乘客；也有網友發現盧秀燕野生照片角落有站得直挺的男子疑為隨扈，也懷疑「目擊民眾」根本是幕僚，大酸擺拍技有夠爛。

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有網友PO上附上第6車廂和第7車廂通道間的空景照。（翻攝自threads）

有網友發現盧秀燕野生照片角落有站得直挺的男子疑為隨扈，也懷疑「目擊民眾」根本是幕僚。（翻攝自threads）

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