大罷免7/26投票 罷免丁學忠最少要67916票

罷免投票倒數，罷免雲林第一選區立委丁學忠的公民團體「雲林拔釘」志工，持續在選舉區內加強掃街，呼籲民眾7月26日踴躍出來投下同意罷免。（記者李文德攝）

2025/07/22 13:41

〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離大罷免7月26日投票日只剩4天，根據中央選委會今（22）日公告雲林第一選區立委丁學忠罷免案的投票人數為27萬1663人，依《公職人員選舉罷免法》規定，投票結果同意罷免票數須達選舉區選舉人數總4分之1（25%）以上，罷免丁學忠至少要有6萬7916票同意票。

雲林縣選委會指出，丁學忠罷免案選舉區有麥寮、台西、東勢、褒忠、土庫、虎尾、四湖、元長、口湖、水林及北港等11鄉鎮，選舉人數有27萬1663人，共設有321個投開票所，投票時間從上午8點下午4點，預估投票截止後約1至2小時各投票所可完成開票。

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選委會表示，依《公職人員選舉罷免法》規定罷免案通過須同時符合2個條件，即有效「同意罷免」的票要比「不同意罷免」的票數，且「同意罷免」的票數須達選區選舉人總數的4分之1以上。

雲林罷團為鼓勵鄉親踴躍出來投下同意罷免，把握最後倒數幾天全力衝刺，深入選舉區11鄉鎮大街小巷加強掃街，繼昨天晚上立委黃秀芳到土庫聲援，立委何欣純今天接棒下午與立委劉建國、東勢鄉長張健福及罷團團隊車隊掃街，呼籲鄉親以選票導正立法院的荒腔走板與失控行徑。

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