揭鄭正鈐十大罪狀 罷團提誣告籲26日投下同意罷免

新竹市雙罷團隊召開記者會揭發鄭正鈐十大罪狀、對鄭正鈐立委提出誣告告訴，新竹雙罷領銜人戴振博（左起）、發言人林志潔、民進黨團書記長陳培瑜、律師陳又新、立委沈伯洋。（記者陳逸寬攝）

2025/07/22 13:11

〔記者謝君臨／台北報導〕726罷免投票在即，「新竹雙罷」今與立法院民進黨團共同舉行記者會，指控國民黨立委鄭正鈐涉及親共賣台、貪污、包庇暴力討債、拍片鼓勵投共、恫嚇罷團等十大罪狀，並將與律師前往台北地檢署，針對鄭日前控告罷團誹謗的3次訴訟，提出誣告告訴，也希望民眾26日出門投下同意罷免票，下架不適任立委。

「新竹雙罷」發言人、國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，鄭正鈐已成為新竹市負資產，其十大罪狀包括赴中跪舔中國全國政協主席，回台提出毀憲亂政法案；助理控鄭接受中資介選；要求陳情民眾給付助理薪資，涉犯貪污罪；低薪高報助理費，涉侵占公益款項；推動法庭直播，但自身案件卻要求法官清場；包庇暴力討債；上百件官司纏身，和詐騙集團糾纏不清；濫用公家資源反罷免；弱化台灣，拍片鼓勵民眾投共；恫嚇罷團，干擾罷免。

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民進黨立委沈伯洋指出，中共對台滲透最有名的就是「三戰」，亦即法律戰、心戰、輿論戰，每一個都有鄭正鈐的身影。包括：讓台灣法律與中國法律對街，最終導致台灣變成中國的一部分；直接利用微信把資料傳給（國台辦）；找幕僚直接拍影片帶風向，要把台灣人變成中國人，不適格的鄭，就是應被罷掉的對象。

「新竹雙罷」領銜人戴振博說，鄭正鈐的犯罪內容，包含欺壓人民、欠債不還、賣台、貪污，誠信及道德問題，各個面向都一再證明他是不適任的立委。近期鄭為打壓言論自由，竟胡亂提告、意圖恫嚇罷團，「我們將提出誣告，也呼籲不要再讓這樣的立委代表新竹市，要把他徹底趕出台灣政壇，好好面對司法檢驗。」

針對鄭正鈐日前對罷團3次興訟，律師陳又新說明，首先是6月25日林志潔、戴振博告發鄭涉及貪污、侵占公益款項、洩密、國家安全法等罪，鄭不說明卻提告誹謗；其次是7月1日，鄭對罷團看板有意見，提告加重誹謗，但身為立委，名譽權應有所退讓；最後是7月3日，新竹雙罷接獲檢舉，揭露鄭在童軍大露營活動中，竟發放反罷免的文宣扇子，也被鄭提告誹謗。

新竹市雙罷團隊召開記者會揭發鄭正鈐十大罪狀、對鄭正鈐立委提出誣告告訴，新竹雙罷發言人林志潔收到「政治活動進入童軍露營」的爆料訊息。（記者陳逸寬攝）

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