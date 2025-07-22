列黃國昌行徑 張益贍：是笨？還是壞？還是又壞又笨？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/07/22 14:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨20日號召在民進黨中央黨部前集結反罷免，活動結束後民進黨遭2名男子闖入丟雞蛋砸招牌。對此名嘴張益贍表示，列出黃國昌的行徑，質問「黃國昌到底是笨？還是壞？還是根本又壞又笨？」

張益贍在臉書PO文表示，黃國昌到底是笨？還是壞？柯文哲續押2個月，理由是證人被柯文哲臉書或民眾黨謾罵，做成圖卡攻擊，若獲釋交保恐變本加厲，黃國昌很笨？用這些爛招想救柯文哲出來？黃國昌很壞？知道這樣可以收割柯粉，而且柯文哲會被續押，不會出來挑戰他黨主席的位置？

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張益贍指出，邀請童子賢代表民眾黨做「核三公投」的辯論代表，童子賢同時又表態罷免傅崐萁，今日立刻前往花蓮鳳林掃街，黃國昌很笨，不知道童子賢罷傅的決心，黃國昌很壞，雞腸鳥肚，誰叫傅崐萁竟敢摸黃國昌的頭？

張益贍續指，民眾黨720集會，「趕鈴羊館長化」、「紅衛兵鬥爭化」、「丟雞蛋暴力化」，黃國昌很笨，利用仇恨動員，反激化同意罷免方動員能量，黃國昌很壞，民眾黨的行為算被罷藍委的。藍委被罷的越多，民眾黨越有利，不要懷疑黃國昌消滅國民黨的決心？還是根本又壞又笨？

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