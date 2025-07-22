為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    列黃國昌行徑 張益贍：是笨？還是壞？還是又壞又笨？

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/07/22 14:16

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨20日號召在民進黨中央黨部前集結反罷免，活動結束後民進黨遭2名男子闖入丟雞蛋砸招牌。對此名嘴張益贍表示，列出黃國昌的行徑，質問「黃國昌到底是笨？還是壞？還是根本又壞又笨？」

    張益贍在臉書PO文表示，黃國昌到底是笨？還是壞？柯文哲續押2個月，理由是證人被柯文哲臉書或民眾黨謾罵，做成圖卡攻擊，若獲釋交保恐變本加厲，黃國昌很笨？用這些爛招想救柯文哲出來？黃國昌很壞？知道這樣可以收割柯粉，而且柯文哲會被續押，不會出來挑戰他黨主席的位置？

    張益贍指出，邀請童子賢代表民眾黨做「核三公投」的辯論代表，童子賢同時又表態罷免傅崐萁，今日立刻前往花蓮鳳林掃街，黃國昌很笨，不知道童子賢罷傅的決心，黃國昌很壞，雞腸鳥肚，誰叫傅崐萁竟敢摸黃國昌的頭？

    張益贍續指，民眾黨720集會，「趕鈴羊館長化」、「紅衛兵鬥爭化」、「丟雞蛋暴力化」，黃國昌很笨，利用仇恨動員，反激化同意罷免方動員能量，黃國昌很壞，民眾黨的行為算被罷藍委的。藍委被罷的越多，民眾黨越有利，不要懷疑黃國昌消滅國民黨的決心？還是根本又壞又笨？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播