立院2758決議躺平不反共？ 公督盟：韓國瑜喪權辱國很可恥

立法院朝野黨團去年9月曾提出聯大2758號決議文相關聲明，至今遲無下文。（資料照）

2025/07/22 13:09

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免主打「反共護台」，而多國國會亦相繼通過決議，反對中國扭曲聯大第2758號決議，惟我國立法院共同聲明已延宕近10個月。公民監督國會聯盟今（22日）呼籲，立法院長韓國瑜遲未召集協商，形同將立法院矮化為中國的「立法局」，實屬喪權辱國、非常可恥；當國民黨人士配戴國旗，卻無法在關鍵時刻捍衛中華民國主權，國家忠誠度令人懷疑。

國際挺台聲浪高漲，立法院朝野黨團去年9月曾提出相關聲明，民進黨團版本接近國際挺台決議，反對中共扭曲該決議；國民黨團反對2758號決議，主張要「重返」聯合國；民眾黨團則要求行政院長針對國際參與進行專題報告。

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對此，公督盟執行長張宏林今接受本報訪問直言，必須嚴厲譴責韓國瑜，因為朝野3黨都曾提出與聯大2758號決議相關的國會決議案，韓未能積極召集協商，至今已延宕10個月，導致立法院未能及時做出捍衛台灣主權的聲明，坐實了外界對立法院淪為「中國立法局」的質疑。

張宏林強調，全球近10個民主國家的國會，皆已聲明聯大2758號決議不涉及台灣主權，台灣不屬於中國。反觀台灣的立法院，卻在這項議題上表現出最保守、甚至接近中共的態度，這是非常可恥的事情，而韓國瑜和藍白立委未積極推動相關聲明，稱其「喪權辱國」都不為過。

至於，國會生態若能在726罷免投票後改變，將成為推動的契機？張宏林指出，這一定要更積極推動，即便多數民意希望維持現狀，但絕不包含台灣隸屬於中國的解讀。然而，中共不斷扭曲2758號決議，企圖解讀為取代中華民國在聯合國席次、並取代台灣主權。若台灣國會不儘速做出聲明，未來中共可能以此為藉口，宣稱台灣是其內政問題，進而對採取武力行動，警告西方國家不得干預。

張宏林呼籲，無論罷免投票結果如何，國會都必須更積極地捍衛台灣主權，這不是為了民進黨的政權，而是為了捍衛中華民國和台灣的主權，這才是最重要的，但現在的立法院根本不捍衛主權。張也指出，當韓國瑜、前總統馬英九等國民黨人士頻頻佩戴國旗，卻無法在關鍵時刻宣示中華民國主權、與中共的錯誤論述劃清界線時，難怪大家會懷疑他們對國家的忠誠度。

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