新北綠營批沉迷通告、機密預算直播 葉元之：拿中央廚房說法造謠

新北市議會民進黨團總召集人廖宜琨今（22）日攜黨團幹部站路口宣傳罷免。（記者黃子暘攝）

2025/07/22 14:14

〔記者黃子暘／新北報導〕24件國民黨籍立委罷免案將在7月26日舉行投票，新北市議會民進黨團總召集人廖宜琨今（22）日攜黨團幹部站路口宣傳罷免並批評，葉元之沉迷跑通告不務正業、機密預算開直播，呼籲民眾罷免不適任立委，重整國會。葉元之反擊說，綠營議員不做功課，「拿著民進黨中央廚房的東西在那邊造謠」，相關指控早被打臉，顯然議員也不知道自己在罷免什麼。

廖宜琨、副召蘇錦雄、南投縣議員沈夙崢批評，葉元之不務正業，當選立委後沉迷跑通告，不關心民生與公共事務，罷免不是政黨對決，是憲法賦予人民的重要權利，也是對失職民代最直接的糾正機制，呼籲板橋選民用選票做出清楚表態，整頓國會、守護民主。

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幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈指出，葉元之在國會審查機密預算開直播，違反保密規範，踐踏憲政程序，危害國安，對於網紅「館長」陳之漢在國民黨活動上說「台灣96%都是中國人」，葉元之等藍委竟無人反駁，國民黨已背棄民意，葉元之也配合黨意在立法院阻擾國安法案、凍刪預算，毀憲亂政。

「他們都是拿著民進黨中央廚房的東西，每天都造一樣的謠」。葉元之回應，議員不做功課，拿早已被打臉的東西一直講，自己也不知道在罷免什麼，是政黨惡鬥、輸不起的「惡罷」。

葉元之說，立委黃捷批評他不開會，他已拿出127次質詢數據闢謠，且他的質詢次數比黃捷、綠委蘇巧慧、吳思瑤更高，綠委王義川、台北市議員簡舒培的通告非常多，是否也要去罷免或開除他們？機密預算一事他已多次澄清，一開始公務預算因有攻防，許多人開直播紀錄，他在進入機密預算時關直播，卻被扭曲為「機密預算開直播」。

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