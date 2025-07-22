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    京華城案》公展簽呈一退回 「市長室通知」吳順民在樓下等

    台北地院今天續審京華城案，羈押中的前台北市長柯文哲（左二）、台北市議員應曉薇（右一）今天早上步下囚車抵達台北地院開庭。（記者張文川攝）

    台北地院今天續審京華城案，羈押中的前台北市長柯文哲（左二）、台北市議員應曉薇（右一）今天早上步下囚車抵達台北地院開庭。（記者張文川攝）

    2025/07/22 13:32

    〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城容積率等弊案今天（22日）繼續開庭，傳喚時任台北市都發局都市規劃科科長楊智盛（現為總工程司）到庭作證；楊智盛證稱，京華城案公告公展的簽呈2020年11月6日被時任市府副秘書長李得全退回都發局，隨後市議員應曉薇的顧問吳順民就來關切，市長室秘書也通知都發局「吳順民在樓下等」，楊智盛持簽呈向李得全當面報告，李得全也能理解，用印後將公文往上送，最終順利由市長柯文哲核決送公告公展。

    檢廉調查，2020年10月底都發局辦理京華城都市計畫變更送公告公展的簽呈，層層上簽欲送進市長室，股長、科長、局長均已核章，但時任市府副秘書長李得全認為有疑義，貼便利貼寫下「為利公平執行，容積獎勵及移轉，應依土管自治條例等自有詮釋一致性規定」蓋章，同年11月5日將簽呈退回都發局。

    2020年11月6日中午，李得全通知楊智盛帶著簽呈到李的辦公室報告，楊智盛向李表示，李的退文意見涉及政策，依程序應由副秘書長於簽呈上擬寫意見後，上呈上級核示，而非退文。楊並告知李得全，局裡接到市長室秘書的電話，稱議員應曉薇的顧問吳順民正在市府樓下等公文，請李將簽呈往上送。

    檢察官今詰問楊智盛偵查時說的上述這段過程，楊智盛證稱，公文被退回後，李得全叫他帶著公文去「面研」，他告訴李如果有意見，不應直接退文，而是擬具指示意見，再往上送批，不要為難基層公務員；李聽了也能理解，就在原便利貼上，再加註一些文字並再次用印，將簽呈往上送。簽呈最終經副市長彭振聲轉呈，市長柯文哲核批後，回到都發局時，李的便利貼仍在簽呈上。

    檢察官問楊智盛怎麼知道吳順民在樓下等？楊智盛說，吳順民一直持續關切京華城案，11月6日當天是市長室通知都發局長室，局長室再通知他，吳順民在市府樓下等，他已不記得當初為何要向李得全提到吳順民。

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