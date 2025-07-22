桃園6區全罷過關門檻曝 牛煦庭同意票須逾8萬8517票最高

桃園市第1選區立委牛煦庭罷免門檻最高，同意票須超過8萬8517票。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/07/22 12:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中央選舉委員會今（22）日公告各選區罷免案投票人數，依據公職人員選舉罷免法規定，罷免案成案須過「雙門檻」才能過關，除了同意票要大於不同意票，且須達原選區選舉人總數4分之1以上，桃園市6區全罷以第1選區牛煦庭門檻最高，同意票須超過8萬8517票，最低為第5選區呂玉玲，同意票要超過7萬0678票。

依據公職人員選舉罷免法第90條規定，罷免門檻需達到2條件才算通過，法定條件為「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數」，且「同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上」，即為通過，反之，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，均為否決。

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依據中選會公告的各區罷免案投票人數，桃園6選區4分之1門檻，分別為第1選區牛煦庭，投票人數35萬4065人，4分之1門檻為8萬8517票；第2選區涂權吉，投票人數31萬6423人，4分之1門檻為7萬9106票；第3選區魯明哲，投票人數30萬9001人，4分之1門檻為7萬7251票；第4選區萬美玲，投票人數30萬6688人，4分之1門檻為76672票；第5選區呂玉玲，投票人數28萬2711人，4分之1門檻為7萬0678票；第6選區邱若華，投票人數28萬5041人，4分之1門檻為7萬1261票。

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