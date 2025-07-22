鷹爸徐柏岳：「愈多人出來表態，傅崐萁們就愈害怕！」

鷹爸徐柏岳上午到花蓮市美崙市場掃街，希望鼓勵花蓮人在7月26日出來投票。（記者花孟璟攝）

2025/07/22 12:53

〔記者花孟璟／花蓮報導〕鷹爸徐柏岳受到葉霸老師感動，今天衝花蓮市美崙市場掃街，希望呼籲花蓮人站出來罷免傅崐萁。鷹爸說，今天與葉霸老師一起掃街，他們兩個人都是小小的公民，但相信小公民可以對抗大鯨魚。鷹爸認為，台灣人很有愛、很善良，但最大的問題是沒有勇氣，因為台灣人長期的經驗是「出頭就被找麻煩」， 希望在最後幾天能鼓勵更多花蓮人站出來，「愈多人出來表態，傅崐萁們就愈害怕」！

鷹爸徐柏岳今天到花蓮與罷團曙光花蓮會合，上午在花蓮市美崙市場掃街，出發鷹爸受訪表示，他與葉霸是兩個小小的公民，一個是老師，一個是爸爸，可是他相信「兩個小小的公民可以對抗大鯨魚」。他說，花蓮是民主台灣當中的「花蓮國」，自成一格，透過地方的勢力以及行政統控制人民，然而花蓮是台灣東部的鑽石，這鑽石蒙塵了。

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他說，傍晚將與葉霸老師合體，希望讓台灣的人民看見兩個平凡的公民願意為愛挺身而出，雖渺小但他相信愛的力量可以無限的擴延、超越利益及黑暗，花蓮泥土會黏人，卻留不住人，原因是人過得不夠自由、不夠快樂、不夠平等，想翻轉花蓮就在這一次。

｢台灣最大的問題，有愛、有善良、有聰明，可是沒有勇氣跟智慧，因為在長期的壓迫及威權當中，許多人覺得出頭就會找麻煩」，比如有軍人出來說願意保家衛國，馬上就有酸民跳出來說罵，他和于北辰站出來之後，也遭受到很多無端攻擊。

｢因為你愛這個國家，所以他們恐慌」！鷹爸說，他是國民黨養大的，44年的黨齡他太清楚國民黨的鬥爭系統，只要有權勢，他們一點都不在乎台灣百姓，被罷免不但不反省，還可以狂妄來恐嚇人民，因為他們擺明「共產黨是我的靠山、後面的老大就是共產黨」、「修理你們台灣人剛好而已、「留島不留人剛好而已」，寧可當馬前卒。

鷹爸呼籲，表態是一定要的，愈多人表態國民黨及背後的共產黨越恐慌，蔣萬安只有一票、傅崐萁也只有一票，一票拚一票，拚贏了就是贏，大家加油勇敢表態「最慘也沒有我跟于北辰慘」，一定要勇敢站出來。

鷹爸徐柏岳上午到花蓮市美崙市場掃街，希望鼓勵花蓮人在7月26日出來投票。（記者花孟璟攝）

鷹爸徐柏岳上午到花蓮市美崙市場掃街，希望鼓勵花蓮人在7月26日出來投票。（記者花孟璟攝）

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