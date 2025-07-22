柯建銘稱等待一甲子要打倒國民黨 侯友宜批：大罷免徒增反感

面對民進黨團總召柯建銘言論，新北市長侯友宜視察白匏湖與康寧街工程受訪回應，台灣需要團結面對所有問題，大罷免沒有益處，徒增人民反感。（記者陳奕劭攝）

2025/07/22 12:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕全國首波大罷免投票倒數4天，立法院民進黨團總召柯建銘在臉書發文表示，他等待打倒國民黨已經60年、一甲子。新北市長侯友宜今天（22日）視察白匏湖與康寧街工程受訪回應，台灣需要團結面對所有問題，大罷免沒有益處，徒增人民反感。

侯友宜表示，台灣最需要的不是政治鬥爭、對立，讓民眾非常不安心，其實台灣更需要的是更團結地去面對所有的問題，那也不是一句話就是「抗中保台」或是「中共同路人」去做政治鬥爭，這不是大家所樂見的，民進黨用60年的方式去鬥爭一個黨派，相信這也不是執政黨該做的。

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侯友宜指出，執政黨更應該包容體諒，讓台灣一起共好共榮，更要關心的是民生、經濟的議題，你民生經濟不關心，老是在政治對立跟鬥爭，又發動大罷免，這對人民來說一點益處都沒有，徒增人民的反感而已。

面對大罷免，國民黨質疑黑熊學院與罷團不去救災，侯友宜回應，救災是全民共識，只要有任何地方需要新北市救災部隊，一定義不容辭，不管是黑熊、白熊、紅熊、什麼熊都一樣，每一個人應團結一致去救災，艱苦人有夠多，要去關心他們。

他指出，所以政府說國軍不能救災，讓他感覺很奇怪，連說講了老半天的黑熊說要什麼救災，看也沒有什麼動作，要救災就不要人家說，就是趕快好好的到中南部災情最嚴重的地方，去好好幫助災民，大家一體同心齊力。

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