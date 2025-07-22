勞關盟抗議關稅談判黑箱犧牲工作權 政院：會兼顧勞工權益

美國尚未公布台灣適用的關稅稅率，由60多個基層工會組成的「因應關稅衝擊行動聯盟（勞關盟）」今日前往行政院抗議，質疑關稅黑箱談判，台灣勞工慘遭放生。（翻攝自直播）

2025/07/22 12:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國尚未公布台灣適用的關稅稅率，由60多個基層工會組成的「因應關稅衝擊行動聯盟（勞關盟）」今日前往行政院抗議，質疑關稅黑箱談判，台灣勞工慘遭放生。對此，政院官員指出，面對台美談判，政府立場就是全力維護及產業利益，以及守護國人健康、糧食安全，也會兼顧勞工權益。

勞關盟指出，行政院副院長鄭麗君本週將赴美進行第4次關稅談判，台灣勞工的工作權會不會被犧牲？今天北、中、南勞工齊聚在這邊，就是要告訴行政院「我們的工作權不能被拿去當談判籌碼」。

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勞關盟批評，1個多月前，工會代表就在立法院召開記者會，要求行政院必須跟勞團對話，告訴大家談判策略、籌碼及底線是什麼，關稅談判會不會影響勞工？直到今日，勞工仍然什麼都不知道，政府單位也都沒連繫他們，勞關盟今天站出來抗議，就是要告訴政府「必須保障勞工工作權」。

台灣機械業工會聯合會理事長段維中說，今天不是要政府施捨，而是要表達我們的憤怒，並且捍衛我們的工作權、生存權。勞關盟成立以來，經常呼籲政府要讓勞工參與關稅談判，但到現在整個關稅談判過程不公開，也不說明，談判團隊只會強調談判正在努力，只會說會盡力找到互惠。

段維中質疑，如果談判沒有勞工參與，這種談判是為誰努力，是為政府努力？還是為勞工權益努力？絕不允許關稅談判不跟勞工對話，不經過國會監督，甚至用黑箱要踐踏勞工工作權。

國民黨立委王育敏表示，她是代表國民黨來這邊，要當全國勞工的靠山。這次關稅海嘯所有勞工站在海嘯第一排深受衝擊，一定要捍衛勞工朋友的工作權。

王育敏嗆聲，絕不容許行政院搞黑箱，行政院長卓榮泰應該出來面對，賴清德總統和卓揆只想跟資方談，把勞工當空氣，國民黨團要求這一波關稅海嘯，政府須保障勞工工作權，並要求公布談判進程。

王育敏更說，國民黨現在是國會第一大黨，但本週六大罷免後就不一定了，國民黨挺勞工，希望勞工朋友能夠挺國民黨，讓藍白維持國會多數。

行政院官員指出，今天他代表台美談判團隊聽取各位建議，會將各位意見帶回去給談判團隊及相關部門。面對台美談判，政府立場就是全力維護及產業利益，以及守護國人健康、糧食安全。

官員強調，在台美談判過程中，我們除了維護產業利益之外，也會兼顧勞工朋友權益，請相信政府一定會全力維護國家整體的利益，爭取最好的談判成果。這一次談判會依照大家相關建議，更具體維護國家整體利益，若有進一步談判成果將會對外說明。

行政院官員指出，面對台美談判，政府立場就是全力維護及產業利益，以及守護國人健康、糧食安全，也會兼顧勞工權益。（資料照）

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