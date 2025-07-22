高雄咖啡店放「大罷免」文宣遭辱罵 黃捷消費力挺

黃捷前往「Miss Mimi Coffee」消費，力挺店家。（擷自黃捷臉書）

2025/07/22 12:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄左營區咖啡店「Miss Mimi Coffee」，因店內擺放大罷免相關文宣，傳出遭不理性民眾進門大罵「餐飲業不要有政治立場」；立委黃捷得知後，今天（22日）特地前往消費，力挺店家，她強調，不容許這些暴力言行一再發生，「沒有人需要因為立場而噤聲」。

位於左營區新勝街的「Miss Mimi Coffee」，是一家蔬食早午餐咖啡館，也是寵物友善餐廳。因店內擺放大罷免相關文宣，昨天遭不理性民眾進店，斥責年輕店員。

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店家隨後在社群平台發聲，譴責無端辱罵，表示「妳們憑什麼罵我們的夥伴？」、「60幾歲的人只敢欺侮大學生嗎？」、「我就是不拿下來」，強調支持罷免是公民權利，不容打壓。

立委黃捷得知後，今天（22日）特地前往消費，力挺店家。她指出，昨天一位客人進門大罵「餐飲業不要有政治立場」，還要求員工撤下大罷免文宣，老闆氣得發文，心疼員工被欺負，更帥氣地說「我就要貼好貼滿，干你們什麼事。」

黃捷感慨，有人只因立場不同，就毆打隔壁桌客人；有人只因立場不同，就謾罵店裡的員工。「我們不容許這些暴力言行一再發生，沒有人需要因為立場而噤聲」，這就是我們要守護的自由台灣，今天以行動相挺霸氣老闆，也預祝週六台灣大成功！

「Miss Mimi Coffee」店內擺放大罷免文宣。（圖擷自黃捷臉書）

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