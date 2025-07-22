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    剷除黑芯：百工百業挺罷免很感動 若失敗將波及各方面

    台北市議會民進黨團連五天車掃第二天，信義、南松山議員洪健益、許淑華、張文潔和罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」，在捷運松山站外合體車掃。（記者董冠怡攝）

    台北市議會民進黨團連五天車掃第二天，信義、南松山議員洪健益、許淑華、張文潔和罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」，在捷運松山站外合體車掃。（記者董冠怡攝）

    2025/07/22 12:25

    〔記者董冠怡／台北報導〕前全聯實業總裁徐重仁、和碩董事長童子賢、「蚱蜢王子」資深歌手李恕權，以及醫界、律師界表態支持罷免。台北市議會民進黨團連五天車掃第二天，信義、南松山議員洪健益、許淑華、張文潔和罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」，今天在捷運松山站外合體車掃。「剷除黑芯」發言人Roger表示，罷免一旦失敗，後果將波及到方方面面，因此各界人士紛紛站出來。

    百工百業陸續表態力挺罷免，Roger說，因為眾人都意識到現今正值台灣關鍵時刻，罷免失敗的後果，或許會迎來親共立委持續在國會推動毀憲亂政、削弱國家主權的法案，屆時將會嚴重影響到每一個領域、職業和層級，所以戲劇、文化、音樂、工程、科技相關人士都挺身而出，共同團結支持護國保台，令人感動。

    此外，近期社群平台上出現「我是台灣人，我反綠」的大量帳號，他認為，有些帳號好友人數不到100人、沒有頭像照或內容簡單、言論相近且出現時間一致，可能是網軍操作、境外勢力影響，畢竟倘若罷免成功，最不樂見的就是中共。台灣人都很有智慧，活生生的人講出的話，跟網路上看不見長相的發言，哪一方比較真實，相信能夠明辨真偽。

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