社群掀「百工百業挺罷免」浪潮 本土社團：捍衛台灣生活方式

醫界與法律界今天在立院召開聯合記者會，訴求「罷免是民主護國的行動，是制度修復的正當力量」。（記者陳逸寬攝）

2025/07/22 11:55

〔記者李文馨／台北報導〕全台大罷免三階投票將於26日登場，網友在社群平台「Threads」發起「百工百業挺罷免」，引起廣大迴響。本土社團、台灣北社社長羅浚晅說，每到國家生死存亡的關鍵時刻，勇敢的台灣人就會站出來，捍衛自由、民主的生活方式。

醫界、法律界今天在立法院中興會館舉行聯合記者會「罷免是民主護國的行動，是制度修復的正當力量」。羅浚晅表示，最近在Threads的河道上，百工百業都站出來，每到國家生死存亡的關鍵時刻，勇敢的台灣人就會站出來，在最後不到100個小時，非常感謝分散在台灣各地的社會良心，不管你是什麼行業。

請繼續往下閱讀...

羅浚晅指出，台灣的民主已經進步到一個層次，不能再往後退，這次為何出現這麼多侵害人權，就是因為親中勢力、境外敵對勢力的手伸了進來，他們肆無忌憚，網紅陳之漢說7月選完之後台灣人變中國人，他強調，「我們吞不下去。我們就是台灣人，我們就是要我們的生活方式」。

羅浚晅表示，今天在這裡就是要捍衛自己的生活方式，我們要自由、要民主，不要被割韭菜，我們要真正的人權，所以北社從去年12月26號倡議罷免至今，感受到的是滿滿的力量，「那些人可以欺負我們、霸凌我們，但不能消滅我們保護國家的意志」。

羅浚晅呼籲，希望台灣人團結起來，所有的良心結合起來，第三階段是匿名投票，百工百業的朋友一起出來支持，我們走進投票場，蓋下贊成罷免，完成這次偉大的革命、公民運動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法