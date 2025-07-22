揭投票隱私漏洞 南市、新北議員籲全民監督投票所

新北市投票所2022、2024年兩度發生投票隱私漏洞。（周嘉韋提供）

2025/07/22 12:37

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市議員周嘉韋、新北市議員黃淑君近日接獲即將返鄉投票的民眾陳情，2022、2024年兩度返鄉投票發現「投票內容赤裸裸」，要求新北市長侯友宜說清楚。7月26日大罷免投票倒數，也呼籲全民一起監督投票所。

周嘉韋說到，這2天接獲民眾陳情，指出當初2022年返鄉投票，發現新北市政府青年局投票所發生「站在2樓可以看見圈選區內容」的狀況，經反應後選務人員才緊急找布蓋住圈選區上方。未料，2024年總統大選竟移到更容易看見的地方，同樣經反應後才找各式各樣的布遮掩。26日大罷免投票在即，這種「方便監視投票」的情形實在很令人擔心發生在全台各地。

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黃淑君更指出，最近接獲各地市民反應投票所有許多疑慮，尤其竟然有投票所甚至臨時變更投開票所、投票區上方設有監視器等荒謬情形，這些地方都很有可能影響民眾的投票意願。

周、黃表示，新北市選委會2022、2024連續放任這樣的行徑2次，很難說是不小心，這種投票所可能發生「監視投票」的情形，已違反憲法保障人民「秘密投票」的基本權利！請地方首長不要每次都使用選舉奧步，企圖破壞台灣的民主制度。

黃淑君、周嘉韋更極力呼籲，全民應該投入大罷免監票，用全民力量抵制不法行為。同時也請中選會必須正視這個問題，這種設計不良的投票動線很可能不只發生在新北市，大罷免投票必須保護每個勇敢站出來的選民，保障最基本的投票隱私，不要讓國民黨黑手伸進台灣民主神聖的投票所。

新北市投票所2022、2024年兩度發生投票隱私漏洞。（周嘉韋提供）

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