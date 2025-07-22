立院譴責中國議案頻遭藍白阻擋 與國際挺台潮流背道而馳

副總統當選人蕭美琴去年在就職前出訪捷克，期間遭中國外交人員跟監尾隨；圖為捷克參議院議長維特齊與蕭美琴的合照。（取自維特齊X）

2025/07/22 12:32

〔記者方瑋立／台北報導〕中國長年曲解聯合國大會第2758號決議文，藉此打壓台灣國際參與空間；時任副總統當選人蕭美琴去年訪問捷克期間，甚至遭中國外交官跟監、騷擾，捷克軍情局亦證實中國曾企圖策畫「衝撞座車」製造意外，引起國際嘩然。自去年以來，已有多國政府與議會、跨國組織相繼發聲挺台，明確指出2758號決議與台灣地位無涉，並譴責中國跨國恐嚇行徑，呼籲各國應共同反制中國。

面對中國持續壓迫與誤導國際，台灣雖有來自國際社會的強力聲援，但國內相關聲明案卻遭立法院藍白多數封殺。民進黨團去年針對2758決議提出聲明案，強調該決議與台灣無涉、立院應予澄清；本月再提出決議，要求立院譴責中國跟監副總統、要求中方道歉與停止騷擾，也同樣在藍白主導下第3度遭封殺未能列入院會討論，與國際挺台主流背道而馳。

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據統計，目前已有美國、澳洲、荷蘭、英國、加拿大、比利時與歐洲議會等至少7國，以及率先由23國議員成員共同發出的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」聲明，公開強調2758號決議「僅處理中國在聯合國的代表權」，並未提及台灣、亦未授權中國代表台灣，更不等於中國所稱「一中原則」。這些國家除在國會等場合通過決議案或發表聲明外，也持續支持台灣有意義參與聯合國及其專門機構。

IPAC去年在台北舉行大會，來自23國的49位國會議員與歐洲議會代表共同通過決議，明確指出「聯合國大會1971年第2758號決議處理的是中華人民共和國的聯合國席次問題，並未處理台灣的主權與國際地位」。當時，我國也由民進黨立委范雲、民眾黨立委陳昭姿擔任跨黨派共同主席，正式加入IPAC。

針對蕭美琴在捷克遭中國威脅案，捷克參議院外交、國防與安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）公開譴責，「當一個國家對人進行恐嚇，這就是國家恐怖主義，唯一可行的回應是強硬且毫不妥協」。

IPAC也隨即發聲，指出中國密謀即使未遂，該行為本身已跨越底線，若計畫得逞將構成國家恐怖主義，直批中國是「不尊重國際外交規範的政權」。聲明呼籲各國政府譴責中國無法接受的跨國行徑，並聲援所有可能在海外遭受中國國家脅迫的台灣公民。

該聲明由來自歐洲、北美洲、印太等逾30國、60名國會議員及政要具名連署，包括費雪、英國前安全事務部長圖根哈特、澳洲參議員歐尼爾與索羅門群島國會議員肯尼羅瑞等人，亦包括范雲和陳昭姿。

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