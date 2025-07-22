罷免倒數計時！雲林青年返鄉專車 25日中午前報名

雲林罷團推出「青年返鄉投票專車」7月 25、26日在台北發車。（擷圖自雲林拔釘粉專）

2025/07/22 11:42

〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離大罷免投票倒數4天，罷免雲林縣第一選區立委丁學忠的公民團體「雲林拔釘」呼籲外漂青年返鄉投票，用選票表達心中的聲音，推出返鄉投票專車，7月25日及26日在台北車站、板橋車站各一班次回雲林，具有投票資格者可在25日中午12點前完成報名。

罷團指出，為鼓勵青年關心家鄉，積極參與民主制度，因此發起青年返鄉投票專車，希望能減輕外漂青年返鄉的交通負擔，讓無論支持何種政治立場的雲林青年，都能返鄉投票，用選票表達心中聲音。

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罷團志工說，目前規劃2班次，A車7月25日下午3點半在台北車站發車，B車7月26日上午9點在板橋車站發車，終點站都在台西客運虎尾站。

罷團志工表示，專車是針對這次雲林第一選區立委丁學忠罷免案投票發起，只限設籍第一選區麥寮、台西、東勢、褒忠、土庫、虎尾、四湖、元長、口湖、水林及北港等11鄉鎮，年紀在20至35歲有投票資格青年，共計80人，額滿為止。

罷團志工說，青年返鄉投票專車即日起至25日中午12點受理報名，經審查年齡、戶籍地符合資格，會在1日內以email寄發報名成功通知。

罷團強調，返鄉投票專車不限定任何政治立場支持者，也呼籲所有乘客在乘車過程中，能尊重他人的政治意見與想法。

雲林拔釘志工持續以機車掃街呼籲大家7月26日出來投下同意罷免。（記者李文德攝）

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