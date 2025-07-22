議員合體催票罷免徐巧芯 「剷除黑芯」：不敢斷言選情樂觀

「剷除黑芯」發言人Roger表示，公民團體提出客觀數據、具體事實和完整論述，讓民眾了解，為何七個月以來志工要在街頭不斷正背脊骨、拋頭顱灑熱血，呼籲「同意罷免」。（記者董冠怡攝）

2025/07/22 12:22

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議會民進黨團挺罷團連續第二天車隊掃街到信義、南松山選區，在地議員洪健益、許淑華、張文潔和罷免國民黨立委徐巧芯的「剷除黑芯」罷團今（22）天在捷運松山站外合體，並於「松信最美罷免看板」前高喊「七二六台北同意罷」。「剷除黑芯」發言人Roger表示，投票倒數四天，主軸仍是回歸鄉里，盡可能傳遞反共護台信念以及支持罷免的理由。

Roger指出，公民團體提出客觀數據、具體事實和完整論述，讓民眾了解為何7個月來志工要在街頭不斷呼籲「同意罷免」，希望民眾若上下班或倒垃圾時看見罷團志工，可以多多給予加油鼓勵。

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Roger說，他相信支持罷免者的信念都很堅定，無論風雨交加抑或地動山搖，都會去投票，守護過國家和下一代的未來，他仍不敢斷言選情非常樂觀，還是會盡最大努力，大家一起團結站出來。

現場也有女性年長民眾對於國會亂象表示不滿，說大家都在看、很丟國家臉面，並叫徐巧芯再比「那一隻（應指中指）」，很不好看，「七二六一定、拚死也會去投票」，有機會也有信心罷免掉藍委。

台北市議會民進黨團連五天車掃第二天，輪到信義、南松山選區，合體罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」車掃。（記者董冠怡攝）

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