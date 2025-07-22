遭爆施壓公股行庫！林國成：選民服務 各黨立委都有幫忙

民眾黨立委林國成日前飆罵總統賴清德三字經引發爭議，昨日又遭週刊爆料曾向公股行庫施壓，林國成今日澄清，是正常選民服務案件，且各黨委員都有協助幫忙。（記者林哲遠攝）

2025/07/22 11:54

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委林國成20日在黨內反罷免集會上飆罵總統賴清德三字經引發爭議，昨日又遭週刊爆料，林曾向公股行庫施壓，索取台北高爾夫俱樂部的董監事改選委託書，事涉濫用公權力。林國成今日發布聲明澄清，是正常選民服務案件，且各黨委員都有協助幫忙。

林國成表示，《鏡週刊》的不實報導，是在沒有跟他本人查證的情況下就自行刊出，這個已經嚴重違反新聞專業與求證原則，這點他要先抗議。

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他進一步說，這就是一個正常的選民服務案件，他的辦公室接獲選民請託，然後在合法的範圍內幫忙打電話去詢問，從頭到尾沒有強迫、也沒有施壓、更沒有任何濫用公權力的行為，如果週刊有證據，請它直接拿出來，不要用這種影射的方式來抹黑。

林國成強調，這項選民服務各黨都有幾位委員會幫忙做這個協助詢問的動作，週刊未經查證，故意只有報導他，已經對本人聲譽造成重大傷害，針對此一虛偽不實之報導，本人在此表達遺憾與譴責，並保留法律追訴權。

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