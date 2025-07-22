為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    遭爆施壓公股行庫！林國成：選民服務 各黨立委都有幫忙

    民眾黨立委林國成日前飆罵總統賴清德三字經引發爭議，昨日又遭週刊爆料曾向公股行庫施壓，林國成今日澄清，是正常選民服務案件，且各黨委員都有協助幫忙。（記者林哲遠攝）

    民眾黨立委林國成日前飆罵總統賴清德三字經引發爭議，昨日又遭週刊爆料曾向公股行庫施壓，林國成今日澄清，是正常選民服務案件，且各黨委員都有協助幫忙。（記者林哲遠攝）

    2025/07/22 11:54

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委林國成20日在黨內反罷免集會上飆罵總統賴清德三字經引發爭議，昨日又遭週刊爆料，林曾向公股行庫施壓，索取台北高爾夫俱樂部的董監事改選委託書，事涉濫用公權力。林國成今日發布聲明澄清，是正常選民服務案件，且各黨委員都有協助幫忙。

    林國成表示，《鏡週刊》的不實報導，是在沒有跟他本人查證的情況下就自行刊出，這個已經嚴重違反新聞專業與求證原則，這點他要先抗議。

    他進一步說，這就是一個正常的選民服務案件，他的辦公室接獲選民請託，然後在合法的範圍內幫忙打電話去詢問，從頭到尾沒有強迫、也沒有施壓、更沒有任何濫用公權力的行為，如果週刊有證據，請它直接拿出來，不要用這種影射的方式來抹黑。

    林國成強調，這項選民服務各黨都有幾位委員會幫忙做這個協助詢問的動作，週刊未經查證，故意只有報導他，已經對本人聲譽造成重大傷害，針對此一虛偽不實之報導，本人在此表達遺憾與譴責，並保留法律追訴權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播