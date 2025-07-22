歐中峰會期間來訪 EUDS委員會主席：彰顯歐洲議會對台灣重視

歐洲議會「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」主席蘿瓦素（中）於午宴致詞。（外交部提供）

2025/07/22 11:34

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（21）日下午接見歐洲議會「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」代表團。EUDS特別委員會主席蘿瓦素表示，EUDS選在歐中峰會舉辦期間訪台，不僅彰顯歐洲議會對台的重視，也為了探索台歐合作的無限可能。

林佳龍致詞表示，感謝歐洲議會持續以通過決議案或報告案等方式，表達對台灣的堅定支持，台歐共同面臨來自威權主義國家的複合式威脅與挑戰，現今社群媒體普及，威權政體藉由數位極權遂行認知作戰，藉此製造民主社會的對立與仇視，並破壞以規則為基礎的國際秩序。

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林佳龍指出，台歐等民主夥伴應相互學習，並就強化民主韌性建立實質合作，未來歡迎歐盟透過參與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等多邊機制強化彼此的能力建構，攜手守護我們所珍視的自由法治價值，並建立更具韌性的民主社會。

蘿瓦素則說，訪團成員都是台灣長期友人，盼透過實地訪台，瞭解台灣在應處複合式威脅及境外勢力滲透干預所累積的專業能力與經驗。

蘿瓦素也指出，這週適逢歐中峰會舉辦期間，EUDS選在這個關鍵的時刻訪台，不僅充分彰顯歐洲議會對台灣的重視，也是為探索台歐合作的無限可能，歐洲是民主台灣的堅實朋友，期待藉由此次來訪，就台歐共同面臨的威脅與挑戰交換意見、相互學習。

外交部說明，代表團成員包含主席蘿瓦素（Nathalie Loiseau）、對中國關係代表團團長安格魯（Engin Eroglu）、議員戴霍奇（Tomáš Zdechovský）、瓦克奇（Michał Wawrykiewicz）、馮安蘭（Kathleen Van Brempt）及葛芮若（Markéta Gregorová）等與我國互動友好密切的歐洲議會議員，雙方就應處假訊息、提升全社會韌性及拓展台歐實質合作等議題交換意見。

外交部次長吳志中昨日也午宴訪團。吳志中表示，台歐關係近年愈趨緊密，台商對歐洲的投資也持續增加，展現彼此互信持續提升，未來台灣將持續扮演國際社會可信賴的合作夥伴，與歐洲共同創造區域的和平與繁榮。

外交部長林佳龍歡迎歐洲議會「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」正式代表團訪問台灣。（外交部提供）

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