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    726進入最後倒數 黃帝穎：大罷免是回歸正常國會與民主世界接軌！

    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    2025/07/22 13:21

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免進入最後倒數，對此律師黃帝穎表示，大罷免是台灣人向歐美民主國家表示，我們不接受「傅崐萁們」代表台灣國會向中國朝拜！我們不接受毀憲亂政、亂砍預算！我們要回歸正常國會與民主世界接軌！

    黃帝穎在臉書PO文表示，他上午在立法院出席「醫師律師護民主」記者會，深深感謝罷團志工站在第一線守護民主，更承擔著紅藍白的暴力風險，726大罷免是我們向歐美說台灣選擇民主世界，不是中共。

    黃帝穎指出，大罷免其實很簡單，是你我相信民主法治文明世界，或是向中國朝拜的三大犯罪前科犯傅崐萁？傅崐萁在立院會期率國民黨黨團到中國朝拜，回台遂行「毀憲亂政」強推擴權法案，引起歐美警告，「美國在台協會」前處長司徒文、楊甦棣串連30位國際學者譴責國民黨擴權「超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念」，以及在台投資超過700億美元的「歐洲商會」對國民黨擴權法案發佈警示。

    黃帝穎直言，所以，大罷免是台灣人向歐美民主國家表示，我們不接受「傅崐萁們」代表台灣國會向中國朝拜！我們不接受毀憲亂政、亂砍預算！我們要回歸正常國會與民主世界接軌！

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