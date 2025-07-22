立法院朝野協商拍板 大法官人事同意權案7/25投票

大法官被提名人6月27日拜會立法院；總統府秘書長潘孟安（左7）、司法院長被提名人蔡秋明（左6）、副院長被提名人蘇素娥（左5）、大法官被提名人蕭文生（右4）、鄭純惠（左4）、林麗瑩（右3）、陳慈陽（左3）、詹鎮榮（右2），總統府副秘書長何志偉（左1）；立法院長韓國瑜（右7）、民進黨團總召柯建銘（右6）、幹事長吳思瑤（右5）、立法院秘書長周萬來（右1）。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/07/22 11:45

〔記者林欣漢／台北報導〕針對7位大法官被提名人的大法官人事同意權案，立法院昨（21）日進行朝野黨團協商，敲定25日行使同意權案記名投票表決。各黨團同意本週五院會不進行國是論壇，在報告事項結束後，隨即進行司法院人事同意權案投票表決，投票時間至上午11時，當日院會於同意權案處理完畢後，即行休息。

總統賴清德去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。不過，人事案去年12月底遭立法院全數封殺。

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總統府今年3月21日公布7位大法官被提名人，其中大法官並為院長被提名人蔡秋明是現任台灣高等檢察署主任檢察官，大法官並為副院長被提名人為蘇素娥，是現任最高法院法官。當天下午總統提名咨文送到立法院，咨請立法院行使同意權。

咨文內容指出，司法院大法官含院長、副院長，現有缺額7名，茲依據中華民國憲法增修條文第5條規定，提名蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮7位為司法院大法官，並以蔡秋明為院長、蘇素娥為副院長，咨請立法院同意見復後任命。

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