大罷免最新催票影片曝光！罷團7/24凱道集結「台灣靠自己」

反共護台聯盟今舉行號召7/24公民相約凱道挺罷免記者會，由聯盟發言人卡羅（中）、余筱菁（左）及政治工作者周立軒（右）分別說明。（記者田裕華攝）

2025/07/22 11:23

〔記者林哲遠／台北報導〕首波726大罷免投票倒數4天，反共護台志工聯盟今日召開記者會公布，最新催票影片「罷免投同意、台灣靠自己」，並宣布將於7月24日本週四晚間在凱道舉辦大型晚會，並於投票前一晚25日以「遍地開花、為民主守夜」的形式，於各地進行催票活動。

聯盟發言人指出，最新催票影片「罷免投同意、台灣靠自己」，訴求公民唯有靠自己，7/26這一天站出來投票，才會記得我們曾經守下了我們被惡意凍刪的預算、守下我們的民主自由。

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發言人續指，該影片由曾執導過世大運廣告、以及去年總統大選時「投票的力量篇」的尹國賢導演操刀，主要訴求在面對藍白主導的國會，惡意凍刪國防、資安、文化預算，甚至毀憲亂政，藍委還寡廉鮮恥的說自己是「主人」，批評人民是「惡奴欺主」、「要飯的」，唯有在這關鍵的一刻，號召公民站出來回家投票，讓這一年來不斷製造紛亂的爛委們消失，出來投票，讓歷史永遠記得這一天。

此外，聯盟也宣布將在7月24日於凱道舉辦大型晚會，號召所有公民延續上週重返青島東路晚會的氣勢，繼續展現公民的力量，當晚除了有聯電創辦人曹興誠外，也將邀請到知名導演王小棣、作家楊双子、演員陳慕義、滅火器樂團等嘉賓助陣。

聯盟強調，晚會將從晚上六點半進場，呼籲民眾可由中山南路、景福門方向進入，也將是7月26日投票前最大型的集會，希望所有公民們在下班、吃完晚飯後，都能前往凱道，一同迎向成功的最後一哩路，展現公民要改變國會的力量。

至於25日投票前一晚，聯盟在與各地罷團溝通的結果，將讓所有罷團回到自己的罷區做最後動員催票，將以「遍地開花、為民主守夜」的形式，於各地進行催票活動。不過，仍會在台北的濟南路舉辦晚會，屆時將以直播連線的形式，與各地罷團的活動進行串聯；同時，台中市區也會於建成路與振興路口舉辦大型晚會，聚集台中罷團的力量。

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