週六罷免投票 罷免牛煦庭團隊推「投票指南」等圖卡

「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免立法委員牛煦庭公民團體，製作「投票指南」可愛圖卡。（「桃園罷牛，淘汰牛氓」提供）

2025/07/22 11:51

〔記者周敏鴻／桃園報導〕26日週六是罷免投票日，「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免桃園市第1選區國民黨立法委員牛煦庭公民團體，製作「投票指南」可愛圖卡，提醒民眾投票時，切記攜帶身分證，若沒攜帶投票通知單、印章，同樣可以投票。

罷團說明，26日是罷免投票日，投票時間從當天上午8點開始、到下午4點截止，民眾若是在當天下午4點前排隊完成領票，就能投票；民眾投票時若攜帶身分證、投票通知單、印章，可協助投票程序速度加快，身分證一定要帶，沒帶印章可簽名或蓋指印取代、沒帶投票通知單依然可以投票，民眾千萬別因忘了帶某些物品而放棄投票。

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為了避免民眾支持大罷免，卻因違規行為而讓同意罷免票無效，罷團還製作圖卡提醒民眾「特別注意事項」，包括禁止喧嘩、干擾或勸誘他人投票或不投票，請勿攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所，禁止攜出或故意撕毀罷免票等，違者還可能因違反公職人員選舉罷免法被究責。

「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免立法委員牛煦庭公民團體，製作圖卡提醒民眾投票特別注意事項。（「桃園罷牛，淘汰牛氓」提供）

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