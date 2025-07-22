為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    週六罷免投票 罷免牛煦庭團隊推「投票指南」等圖卡

    「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免立法委員牛煦庭公民團體，製作「投票指南」可愛圖卡。（「桃園罷牛，淘汰牛氓」提供）

    「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免立法委員牛煦庭公民團體，製作「投票指南」可愛圖卡。（「桃園罷牛，淘汰牛氓」提供）

    2025/07/22 11:51

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕26日週六是罷免投票日，「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免桃園市第1選區國民黨立法委員牛煦庭公民團體，製作「投票指南」可愛圖卡，提醒民眾投票時，切記攜帶身分證，若沒攜帶投票通知單、印章，同樣可以投票。

    罷團說明，26日是罷免投票日，投票時間從當天上午8點開始、到下午4點截止，民眾若是在當天下午4點前排隊完成領票，就能投票；民眾投票時若攜帶身分證、投票通知單、印章，可協助投票程序速度加快，身分證一定要帶，沒帶印章可簽名或蓋指印取代、沒帶投票通知單依然可以投票，民眾千萬別因忘了帶某些物品而放棄投票。

    為了避免民眾支持大罷免，卻因違規行為而讓同意罷免票無效，罷團還製作圖卡提醒民眾「特別注意事項」，包括禁止喧嘩、干擾或勸誘他人投票或不投票，請勿攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所，禁止攜出或故意撕毀罷免票等，違者還可能因違反公職人員選舉罷免法被究責。

    「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免立法委員牛煦庭公民團體，製作圖卡提醒民眾投票特別注意事項。（「桃園罷牛，淘汰牛氓」提供）

    「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免立法委員牛煦庭公民團體，製作圖卡提醒民眾投票特別注意事項。（「桃園罷牛，淘汰牛氓」提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播