導演王小棣首為罷團站台 台中3罷選前之夜與沈伯洋挺罷免

中部罷免團體合體，七二五台中罷前晚會，號召中部罷免志工總動員全力衝刺。（記者廖耀東攝）

2025/07/22 11:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市將於週六（26日）舉辦罷免藍委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋投票，三區罷團擺出選前之夜陣容，罷團表示，25日晚間6時半將於東區振興路148號（振興三井停車場）進行最後衝刺，導演王小棣首度為罷團站台，立委沈伯洋、蔡其昌及何欣純將聯袂發聲催出罷免「同意」票。

台中市六區罷團代表，與南投罷免藍委馬文君領銜人曾郁凱、罷免藍委游顥領銜人林敬桐，今天在台中市全面罷免協會宣布，邀請金鐘及金馬獎最佳編劇導演王小棣，首度為罷團站台助講，眾人在反共護台志工聯盟專員簡嘉佑帶領下，高呼「大罷免、大成功」，感謝王小棣代表文化界，繼「流通教父」徐重仁後力挺大罷免。

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中四廢翔發起人杜承哲醫師等人表示，王小棣執導罷免宣傳片，由男孩淚訴「國家亂七八糟念書有什麼用」引起全台話題，尤其是藍委陳玉珍在年初提案刪除文化部預算後，影響到全台藝文工作者包括劇場、導演及上映電影補助款縮減，很多人因此失業，「文化人群情激奮」，感謝王導演願意拋頭露面支持大罷免。

中五斷健2.0發言人台灣衣美局、中六敲羅領銜人呱呱、中二解顏發言人林宣宏、中三拒瓔代表Emma、中八一罷擊臣領銜人廖芝晏表示，罷免前選前之夜，一定要全力衝出同意罷免票。

台中三罷選前之夜陣容出爐。（記者黃旭磊攝）

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