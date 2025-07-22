朱立倫稱國民黨學者專家研商 關稅逾20％將衝擊產業

距離726罷免投票日進入倒數階段，國民黨主席朱立倫（中）22日陪同國民黨立委王鴻薇車隊掃街，呼籲民眾「反惡罷 戰獨裁」，週六出門投下不同意票。行前朱立倫接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

2025/07/22 11:50

〔記者甘孟霖／台北報導〕美國尚未公布台灣適用的關稅稅率，國民黨主席朱立倫今（22日）說，政府一定要盡最大努力爭取最好的關稅，但如果過程中完全不透露，用黑箱的做法，最後翻牌時民眾的反彈或對產業造成損失，是沒有辦法接受的。

朱立倫今陪國民黨立委王鴻薇車掃前受訪表示，國民黨的學者專家已經研商出來，認為關稅超過20%，對整個台灣產業影響非常巨大，其實超過10%再加上匯率的損失，對所有企業已經是最嚴峻的挑戰。

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他說，政府一定要盡最大努力爭取最好的關稅，如果過程完全不透露，用黑箱的作法，最後翻牌時民眾的反彈或產業損失，是沒有辦法接受的。

被問到前中廣董事長稱關稅32%被行政院否認一事時，朱立倫表示，關稅都還在協商，他不做揣測，希望過程不要變成完全黑箱；過去任何的關稅談判若有不透明，都會受到民意非常大的反彈，質疑為什麼這次對美關稅要當作最高機密一樣？至少要說明談判過程中讓了哪些事情？可能會犧牲的是哪些產業？若不透露的話，最後翻牌民眾的反彈或產業損失，是無法接受的。

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