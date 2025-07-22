為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    獨家》立院今函送普發現金特別條例 政院是否提救濟引關注

    立法院院會11日三讀通過國民黨團提出規模5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，民進黨團舉牌反對普發現金。（資料照）

    立法院院會11日三讀通過國民黨團提出規模5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，民進黨團舉牌反對普發現金。（資料照）

    2025/07/22 11:13

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院11日三讀通過國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，將行政院所提4100億元規模，大幅增加至5450億元，並刪除台電撥補1千億，另要求10月底前普發現金1萬元。對此，行政院長卓榮泰17日表示，盼赴立院說明國家財政狀況。據了解，立院稍早已將該特別條例函送政院，至於政院是否提起覆議或聲請釋憲，仍待進一步評估。

    因應美國關稅政策，行政院提出規模4100億元的特別條例草案，預算包括國土安全韌性1500億元、經濟支持方案930億元、社會支持面向1670億元（含撥補台電1千億元）。但國民黨團為了普發現金，增加2350億元，並刪除撥補台電1千億元，將規模提高到至5450億元。

    對此，卓榮泰於17日行政院院會後記者會表示，立院通過違法違憲、規模達5450億元的特別條例，在可用餘額4436億元的情況下，尚須舉債1014億元。「我正在考慮，這在道德上過不過得去，國家財政上應不應該這麼做，是否該舉債普發現金，陷入思考。」盼能前往立院說明，保留一絲絲起死回生的機會。

    依據憲法增修條文第3條第2項規定，若政院認為特別條例有窒礙難行之處，經總統核可，可於該決議案送達行政院10日內，移請立院覆議。立院對於政院移請覆議案，應於送達15日內作成決議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播