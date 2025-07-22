獨家》立院今函送普發現金特別條例 政院是否提救濟引關注

立法院院會11日三讀通過國民黨團提出規模5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，民進黨團舉牌反對普發現金。（資料照）

2025/07/22 11:13

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院11日三讀通過國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，將行政院所提4100億元規模，大幅增加至5450億元，並刪除台電撥補1千億，另要求10月底前普發現金1萬元。對此，行政院長卓榮泰17日表示，盼赴立院說明國家財政狀況。據了解，立院稍早已將該特別條例函送政院，至於政院是否提起覆議或聲請釋憲，仍待進一步評估。

因應美國關稅政策，行政院提出規模4100億元的特別條例草案，預算包括國土安全韌性1500億元、經濟支持方案930億元、社會支持面向1670億元（含撥補台電1千億元）。但國民黨團為了普發現金，增加2350億元，並刪除撥補台電1千億元，將規模提高到至5450億元。

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對此，卓榮泰於17日行政院院會後記者會表示，立院通過違法違憲、規模達5450億元的特別條例，在可用餘額4436億元的情況下，尚須舉債1014億元。「我正在考慮，這在道德上過不過得去，國家財政上應不應該這麼做，是否該舉債普發現金，陷入思考。」盼能前往立院說明，保留一絲絲起死回生的機會。

依據憲法增修條文第3條第2項規定，若政院認為特別條例有窒礙難行之處，經總統核可，可於該決議案送達行政院10日內，移請立院覆議。立院對於政院移請覆議案，應於送達15日內作成決議。

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