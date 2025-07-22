館長登央視雙臂慘被「打碼」 對岸網譏諷「隱形的翅膀」

館長這段座談會的畫面，兩條手臂因此遭到馬賽克模糊處理。（擷取自央視）

2025/07/22 12:02

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨全國青工總會日前在中央黨部舉辦「青年沙龍」論壇，邀請網紅「館長」陳之漢與青年朋友對話。中國《央視》也擷取了相關畫面進行報導，但卻將館長刺滿刺青的雙臂打上馬賽克，這滑稽一幕被對岸不少網友譏諷是「隱形的翅膀」，台灣網友也笑說，館長自豪的雙臂，變成了兩條蟹肉棒。

館長20日於座談會指出，台灣有96%是中國人，不是「其餘人」，「如果你連你祖宗都不認，怎麼會對人民好？」這段具親中色彩的言論，立刻被中國《央視》中文國際新聞引用。

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由於在中國官方敘事中，刺青長期與黑社會、暴力、叛逆、低俗等形象連結，中國官方對「社會風氣」與「價值導向」的管理考量，為了「弘揚正能量」、「引導青年健康價值觀」，刺青會被馬賽克處理，以免成為「模仿對象」。

館長這段座談會的畫面，兩條手臂也因此遭到馬賽克模糊處理，新聞畫面被轉至「B站」等平台後，不少對岸網友感到相當滑稽，紛紛留言表示：「打碼都要上」、「隱形的翅膀是吧」、「這手臂給我整笑了」、「痛失雙臂」、「比楊過還慘」。留言「彈幕」洗滿整個畫面。

台灣網友也紛紛留言笑稱：「馬賽克袖套太好笑」、「央視小編崩潰」、「央視的後製一定很討厭他，都要多打馬賽克」、「哈哈哈！超民主超自由的，刺青直接打霧」、「館長最自豪的刺青，在中國被打馬成兩坨蟹肉棒」。

留言「彈幕」洗滿整個畫面。（擷取自B站）

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