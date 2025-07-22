代表核三正方辯論卻又挺罷免？童子賢：拿出良心就是明顯答案

和碩董事長童子賢今天到花蓮，與議長張峻合體車掃，呼籲罷免傅崐萁。（記者花孟璟攝）

2025/07/22 11:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕核三重啟公投將於8月23日投票，和碩董事長童子賢受邀擔任正方辯論代表，但他昨天又表態挺罷免傅崐萁，今天到花蓮參加議長張峻、罷傅民團大車掃時，被問到挺核三「政治立場是否怪怪的」，童子賢認為，任何事只要拿出良心，很多答案就會很明顯，因此他認為這不是問題。

支持重啟核三的正方辯論代表名單中，和碩聯合科技董事長、總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢也是其中之一，他昨表態挺罷免傅崐萁後，還被名嘴周玉蔻批「支持重啟核三被抓包，再來揚言挺罷傅？童子賢超級投機又沒品」。

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今天童子賢到花蓮，很巧的是民眾黨主席黃國昌今天也到花蓮，出席核三延役公投的座談會，對於被質疑政治立場，童子賢受訪表示，「政治」兩個字很困難，但只要拿另外兩個字叫做「良心」，拿出良心，那麼不管在是不是要支持核三延役、或者是罷免傅崐萁，只要從良心出發，都可以找到很明顯的答案，所以他不擔心這有什麼政治衝突。

童子賢強調，今天的行程很清楚，就是要挺張議長跟議員的車掃行動，所以他今天不會去跟他們（黃國昌）會面去談能源的議題。

和碩董事長童子賢今天到花蓮，與議長張峻合體車掃，呼籲罷免傅崐萁。（記者花孟璟攝）

和碩董事長童子賢今天到花蓮，與議長張峻合體車掃，呼籲罷免傅崐萁。（記者花孟璟攝）

和碩董事長童子賢今天到花蓮，與議長張峻合體車掃，呼籲罷免傅崐萁。（記者花孟璟攝）

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