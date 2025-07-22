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    黃建賓訴求反風電反罷免 罷團領銜人批：假議題

    罷免黃建賓領銜人洪銓政批黃建賓拿風電假議題愚弄民眾。（記者黃明堂攝）

    罷免黃建賓領銜人洪銓政批黃建賓拿風電假議題愚弄民眾。（記者黃明堂攝）

    2025/07/22 10:39

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東罷免國民黨立委黃建賓將於本週六投票，黃建賓反罷的訴求之一就是「反風電」。罷免領銜人洪銓政批評黃建賓根本是拿虛假議題來綁反霸免，因為陸域風電本來就不可能在台東設置，政府也不同意，黃建賓還在到處講「反風電、反霸免」，根本在愚弄民眾。

    有民間業者數月前在環境部環評開發案論壇公告資訊，擬於東海岸邊設置25部風力發電機，更早以前還有在南迴海岸設置33部風機的計畫，此案先是引起民意反對，縣府也聲明不支持，且此案僅是在網站公告計畫，並未送案，環境部長彭啟明也多次強調業者未送案，環境部將嚴格把關，「不鼓勵」此類開發。民進黨立委莊瑞雄、陳瑩也都表達站在民意，反對破壞地景，業者別想貿然強推。

    黃建賓除了在街頭豎立「反風電、反罷免」看板，在罷免答辯書也寫「反風電、護台東」，打死不退，絕對會阻止黑手，不讓台東美麗家園被破壞！日前韓國瑜到台東宣講時還特別提到黃建賓堅持反風電。

    洪銓政說，陸域風力發電需要民意支持及政府同意，各方都很清楚表達反對了，黃建賓還在拿風電來綁罷免，根本是把虛偽的東西強加政府身上。

    洪銓政說，風電有陸域及海域兩種，前者面臨民意及政府審查的關卡難度高，後者相對容易，自己是地理科學老師，台灣的近海大陸棚深度最淺只有10多公尺，最深則約200公尺，台灣插海底基樁的技術及船隻相當純熟，而且還外銷到德國，台東設陸域風電的地理條件根本不適合，黃建賓還在講反風電，根本是假議題，就好像在講綠共、賴清德獨裁這類議題，明眼人一看就知不可能，在獨裁國家，這些人早就被抓進去關了。

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