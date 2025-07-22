大罷免若失敗親共立委將更囂張！ 中國民運人士：王滬寧會非常得意

中國海外民運人士陳破空接受本報訪問談及，如果這一次大罷免沒有成功，情況會非常嚴重，不僅藍白這些親共立委會更囂張，中共也會更加控制台灣的國會，來瓦解台灣國防、主權，利用這些立委來做對中國有利的事情。（資料照）

2025/07/22 10:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕距726大罷免投票倒數4天，國際關注台灣人民能否罷免國會親中勢力。中國海外民運人士陳破空接受本報訪問表示，如果這一次大罷免沒有成功，情況會非常嚴重，不僅藍白這些親共立委會更囂張，中共也會更加控制台灣的國會，來瓦解台灣國防、主權，利用這些立委來做對中國有利的事情。

陳破空分析，中共透過各種統戰、滲透手段，以「中心開花」方式要瓦解台灣，如果大罷免失敗的話，中共會覺得它這一手段非常成功，中國全國政協主席王滬寧會非常得意，大罷免失敗的話，將進一步加強王滬寧在中國共產黨裡「三朝元老」的地位。

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陳破空指出，台灣民眾要記住，台灣的處境與以色列、烏克蘭一樣，均面對外部強敵，但烏克蘭、以色列面對外敵時是同仇敵愾，槍口一致朝外。但台灣截然不同，台灣內部有一個反派，這個反派與外部強敵相呼應，甚至有所勾結，這是台灣最大的危險。

陳破空進一步說，台灣最大危險不是中共的戰機、戰艦、飛彈或核彈，也不是中國人民解放軍，而是「禍起蕭牆」，因為堡壘最容易從內部攻破，這是以色列和烏克蘭沒有的情況。他做為一個海外民運人士，看到這種情形都感到非常焦急。

「台灣有立委在執行中共意志！」陳破空批評，中共在文宣上聲稱「台灣是中國一部分」，台灣海峽是內海，結果台灣有政黨立委在附和這樣的主張，對台灣安全非常危險。

陳破空強調，台灣人民必須覺醒，守護台灣的民主及主權，把這些親共立委罷免下去。否則的話，大家看看香港、西藏、新疆的命運，被中國統治淪陷後，已經回到中世紀的黑暗，台灣人現在擁有自由、民主和主權，難道也想跟著回去中世紀黑暗嗎？這一次罷免必須清除台灣內部的腐朽勢力。

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