台北市罷免5藍委726投票 投票人數、1/4門檻公布

台北市選舉委員會今（22）公布北市5席立委罷免案的投票人數。（台北市選委會提供）

2025/07/22 11:01

〔記者何玉華／台北報導〕台北市5席國民黨立委罷免案將在週六（26日）投票，台北市選舉委員會今（22）日公告各選舉區範圍及投票人數；其中投票人數部分，王鴻薇為27萬4312人、李彥秀31萬1887人、羅智強22萬8981人、徐巧芯23萬1139人、賴士葆24萬4753人。

根據公職人員選罷法第90條，罷免案通過必須有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上（25%以上）；反之，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足原選舉區選舉人總數1/4以上者，則不成立。王鴻薇投票人數27萬4312人，25%是6萬8578人；李彥秀投票人數31萬1887人，25%是7萬7972人；羅智強投票人數22萬8981人，25%是5萬7246人；徐巧芯投票人數23萬1139人，25%是5萬7785人；賴士葆投票人數24萬4753人，25%是6萬1189人。

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選委會公告台北市立委第3選舉區王鴻薇選區範圍，包括中山區全區，以及松山區精忠里、東光里、龍田里、東昌里、東勢里、中華里、民有里、民福里、松基里、莊敬里、東榮里、新益里、新東里、介壽里、三民里、富錦里、富泰里、自強里、鵬程里、安平里等20里。

第4選舉區李彥秀選區範圍為內湖區、南港區；第6選舉區羅智強選區範圍為大安區。

第7選舉區徐巧芯選區範圍為信義區全區，以及松山區－慈祐里、吉祥里、新聚里、復盛里、中正里、中崙里、美仁里、吉仁里、敦化里、復源里、復建里、復勢里、福成里等13里。

第8選舉區賴士葆選區範圍為文山區全區，以及中正區水源里、富水里、文盛里、林興里、河堤里、螢圃里、網溪里、板溪里、頂東里、螢雪里等10里。

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