為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台北市罷免5藍委726投票 投票人數、1/4門檻公布

    台北市選舉委員會今（22）公布北市5席立委罷免案的投票人數。（台北市選委會提供）

    台北市選舉委員會今（22）公布北市5席立委罷免案的投票人數。（台北市選委會提供）

    2025/07/22 11:01

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市5席國民黨立委罷免案將在週六（26日）投票，台北市選舉委員會今（22）日公告各選舉區範圍及投票人數；其中投票人數部分，王鴻薇為27萬4312人、李彥秀31萬1887人、羅智強22萬8981人、徐巧芯23萬1139人、賴士葆24萬4753人。

    根據公職人員選罷法第90條，罷免案通過必須有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上（25%以上）；反之，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足原選舉區選舉人總數1/4以上者，則不成立。王鴻薇投票人數27萬4312人，25%是6萬8578人；李彥秀投票人數31萬1887人，25%是7萬7972人；羅智強投票人數22萬8981人，25%是5萬7246人；徐巧芯投票人數23萬1139人，25%是5萬7785人；賴士葆投票人數24萬4753人，25%是6萬1189人。

    選委會公告台北市立委第3選舉區王鴻薇選區範圍，包括中山區全區，以及松山區精忠里、東光里、龍田里、東昌里、東勢里、中華里、民有里、民福里、松基里、莊敬里、東榮里、新益里、新東里、介壽里、三民里、富錦里、富泰里、自強里、鵬程里、安平里等20里。

    第4選舉區李彥秀選區範圍為內湖區、南港區；第6選舉區羅智強選區範圍為大安區。

    第7選舉區徐巧芯選區範圍為信義區全區，以及松山區－慈祐里、吉祥里、新聚里、復盛里、中正里、中崙里、美仁里、吉仁里、敦化里、復源里、復建里、復勢里、福成里等13里。

    第8選舉區賴士葆選區範圍為文山區全區，以及中正區水源里、富水里、文盛里、林興里、河堤里、螢圃里、網溪里、板溪里、頂東里、螢雪里等10里。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播