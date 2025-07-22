不理民眾黨反罷帶2千人出遊？江和樹：行程早就排定
民眾黨中央委員江和樹720帶了2千人去六福村玩，四叉貓暗虧黃國昌的號召動員能力不如江和樹。（擷取自江和樹臉書）
〔記者陳建志／台中報導〕民眾黨20日號召「小草」在民進黨中央黨部外舉行反罷免集會，號稱2萬人到場。不過，網紅「四叉貓」劉宇貼出空拍圖，指稱現場大概只有1500人，還說同一天民眾黨中央委員江和樹帶了2000人「去六福村玩」，暗虧黨主席黃國昌動員能力差了一截；江和樹今天（22日）說，「別害我了」，強調當天出遊早就決定，事前有跟民眾黨請假。
民眾黨20日號召小草在民進黨中央黨部外舉行反罷免集會，喊出有2萬人到場相挺。不過「四叉貓」在臉書上貼出現場空拍圖，強調大概只有1500人，質疑民眾黨「怎麼有臉喊到兩萬人」？
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四叉貓還發文：「民眾黨720慘案，黃國昌動員全台灣只來了1500人，同1天，民眾黨中央委員江和樹帶了2000人去六福村玩。」暗虧黃國昌的號召、動員能力不如江和樹。
「別害我了！」江和樹今天強調，7月20日去六福村的「圓夢計畫」早在5月就已經決定，並po網請民眾報名，當天共有54輛遊覽車、2000多人參加，雖然跟民眾黨720集會撞期，但無法改期、取消，因此只好跟民眾黨請假。
江和樹強調，兩場活動的性質不一樣，組織也不同無法類比，不需要這樣比較動員能力。