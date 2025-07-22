力挺罷免傅崐萁！ 童子賢今衝花蓮參加張峻大車掃

童子賢、花蓮縣議會議長張峻合體！上午展開車掃。（記者花孟璟攝）

2025/07/22 10:14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕和碩（4938）董事長童子賢昨（21）日才公開表態支持罷免花蓮縣國民黨立委傅崐萁，今天上午發揮企業家行動力，上午9點半搭自強號到花蓮鳳林，加入花蓮縣議會議長張峻、罷團微光花蓮的百輛掃街大車隊，議長張峻還到車站接童子賢，兩人合體堪稱歷史畫面！童子賢認為，水流不動容易生蟲，傅崐萁在花蓮23年，花蓮值得新的活水和人才加入。

出身花蓮瑞穗鄉富源村的童子賢，昨才剛表態挺罷傅，今早立刻趕搭火車到花蓮鳳林車站，張峻及花蓮無黨籍議員至車站接火車。童子賢說，今天到花蓮不但要挺罷免傅崐萁 ，也要挺議長、以及議長所率領的諸位議員！童子賢強調，「花蓮好山好水是我的故鄉」，希望花蓮的政治環境、人文環境能有一番新的面貌，花蓮值得一個更乾淨多元的環境，給更多新的人才、更多機會加入政壇。

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被問到「怎麼看傅家王朝在花蓮盤據20幾年？」童子賢說，他這幾年與在地接觸，發現許多年輕一代很願意在公共領域服務，但遇到很多人他們都感覺「很悶、有一種說不出的悶塞的感覺，好像一潭水流不動了」。

童子賢︰水流不動易生蟲、變髒汙

童子賢認為，水如果流不動的話，就容易生蚊蟲、容易變髒汙，一個合理的環境不管是商業還是政治，都應該讓年輕一代的人才有發揮的空間，整個社會才有活力，這才是正常的花蓮。

童子賢在鳳林加入花蓮縣議會無黨籍議長張峻、無黨黨團及檳榔聯誼會的罷免傅崐萁花蓮大車掃，百輛車隊綿延超過500公尺場面超壯觀。

議長張峻出身檳榔產業，他說，今天發起車掃要罷免傅崐萁，最主要還是要挺農民，因為傅崐萁為了要整肅他，造成其他農民遭受連累、甚至趕盡殺絕不留餘地，花蓮必須改變，就從7月26日投票開始！

童子賢上午搭車到鳳林車站，議長張峻（右）親自接火車，童子賢說，他本著良心今天到花蓮，力挺罷免傅崐萁。（記者花孟璟攝）

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