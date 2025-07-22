726藍委罷免投票門檻出爐 洪孟楷全國最高

新北市國民黨立委洪孟楷2024年元月以15萬8596票全國第一高票當選，罷團「罷洪！刻不容楷」第二階段連署交出5.49萬份也號稱全國第一，中選會今天公布罷免通過同意票數門檻10萬1265人，仍是全國最高。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/07/22 10:46

〔記者黃子暘／新北報導〕大罷免首波24位國民黨立委罷免案將在26日投票，中央選舉委員會公布投票人數與罷免票數門檻；據「公職人員選舉罷免法」規定，罷免案要通過需「同意票數多於不同意票數」，且「同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上」。新北市這次有5案同時投票，其中新北市立委第一選區洪孟楷罷免門檻10萬1265人，全國最高。

新北市立委第一選舉區幅員遼闊，涵蓋石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區，洪孟楷2024年立委選舉以15萬8596票全國立委第一高票之姿當選，發動其罷免案的罷團「罷洪！刻不容楷」則在第二階段連署交件時表示，洪孟楷全國第一高票當選，罷免連署書份數也值得為全國第一，交出5萬4916份連署書，亦為全國罷免案第二階段送件最高份數。洪孟楷當時回應，「我們就是正面迎戰、直球對決」。

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其餘新北市藍委罷免案投票人數、門檻分別為第七選區藍委葉元之，投票人數23萬1042人，25%是5萬7761人；第八選區藍委張智倫，投票人數28萬8291人，25%是7萬2073人；第九選區藍委林德福，投票人數23萬7380人，25%是5萬9345人；第十二選區藍委廖先翔，投票人數26萬6243人，25%是6萬6561人。

第十一選舉區藍委羅明才罷免案已由中選會公告在8月23日與核三重啟公投同日舉行。

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推動罷免新北市國民黨立委洪孟楷的罷團「罷洪！刻不容楷」第二階段連署交出5.49萬份也號稱全國第一。（資料照，記者黃子暘攝）

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