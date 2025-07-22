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    許宇甄：關稅談判陷黑箱 人民被迫開「關稅盲盒」

    國民黨立委許宇甄。（資料照）

    國民黨立委許宇甄。（資料照）

    2025/07/22 10:33

    〔記者劉宛琳／台北報導〕昨傳出台灣恐將被美國課徵32%高關稅，預計8月1日公佈。國民黨立委許宇甄表示，這場牽涉國計民生、產業命運、財稅結構的重大協議，應建立三階段民主監督機制，事前報告、事中諮詢、事後審議，讓國會與社會各界得以參與，而不是全民等著開「關稅盲盒」。

    許宇甄表示，從4月2日川普宣布對台灣課徵32%對等關稅，這三個月來各種版本的資訊滿天飛，各界霧裡看花，立法院乃至社會各界竟毫無掌握協議實質內容。關於台美貿易協議的進度、條件與風險，全無透明可言。行政院雖然一再對外宣稱「一切都在進行中」，卻始終拒絕提供具體內容。

    許宇甄質疑，4月6日賴清德總統宣稱要「從零關稅開始談」，語氣滿是信心與抱負。歷經三個多月的談判，台灣卻面臨可能重回32%的高關稅，比日本、韓國25%還高。

    許宇甄說，全國都在問，賴政府的談判策略究竟是什麼？我們要讓多少利？又準備割多少肉給美國？國人除了關注關稅的高低，更在意的是台灣到底割讓了什麼？國人的健康、農民的未來有沒有被出賣？什麼都隱瞞，是民主政府應有的態度嗎？這一切竟都是「機密」，而人民只能被蒙在鼓裡，任賴清德宰割。

    許宇甄質疑，美國去年對台灣貿易逆差739億美元，對日本逆差685億美元、對韓國逆差660億美元。美國與韓國有簽署FTA，與日本是軍事同盟，對他們都課徵25%高關稅，美國對台灣貿易逆差比日韓高，又認為台灣需要依賴美國保護，有可能會善心大發，讓台灣低於25%嗎？如果真能拿到比日韓還要好的關稅，我們要付出什麼樣的代價？農業、商業、社會有辦法承受嗎？賴清德政府這幾個月以來，對美談判一直在黑箱中進行到底是想要隱瞞什麼？是害怕影響大罷免？

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