為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    京華城案裁定延押 柯文哲、應曉薇出庭臭臉下囚車

    柯文哲（左二）、應曉薇（右一）今下囚車抵達台北地院開庭。（記者張文川攝）

    柯文哲（左二）、應曉薇（右一）今下囚車抵達台北地院開庭。（記者張文川攝）

    2025/07/22 10:29

    〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城容積率等弊案，今天（22日）開庭傳喚台北市時任都發局都市規畫科科長楊智盛（現為總工程司）到庭作證。合議庭昨裁定前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇延押禁見2個月，2人今天被提解抵達北院，下囚車時都一副臭臉，流露出對延押裁定的不滿與失望。

    楊智盛在京華城容積案研議過程中，曾經在簽呈上直言有適法性疑義，認為以個案申請變更都市計畫法細部計畫，並準用都市更新條例給予容獎，有適法性的問題。

    今日到庭的被告，包括提訊在押的柯文哲、應曉薇，台北市前都發局黃景茂、應曉薇助理吳順民，威京集團主席沈慶京因病住院，由辯護人代打陳述意見，台北市前副市長彭振聲也由律師代為出庭詰問，彭今日告假，將於後天（24日）出庭作證。

    京華城案從研議到通過期間，楊智盛是時任都發局總工程司邵琇珮的部下，職掌都市發展政策、規劃、更新開發研發督導；2020年11月柯文哲簽核京華城都市變更計畫公告，時任市府副秘書長李得全在公文貼便利貼寫「為利公平執行，容積獎勵及移轉，應依土管自治條例等自有詮釋一致性規定」，將簽呈退回都發局。

    楊智盛去年在廉、檢偵查時證稱，2020年11月6日中午，他被叫到李得全辦公室報告簽呈，他告知李得全，有市府同仁接到市長室電話說，應曉薇的助理吳順民在樓下等公文，簽呈要送副市長彭振聲、再送給柯文哲批示，希望李不要為難基層公務員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播