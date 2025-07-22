京華城案裁定延押 柯文哲、應曉薇出庭臭臉下囚車

柯文哲（左二）、應曉薇（右一）今下囚車抵達台北地院開庭。（記者張文川攝）

2025/07/22 10:29

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城容積率等弊案，今天（22日）開庭傳喚台北市時任都發局都市規畫科科長楊智盛（現為總工程司）到庭作證。合議庭昨裁定前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇延押禁見2個月，2人今天被提解抵達北院，下囚車時都一副臭臉，流露出對延押裁定的不滿與失望。

楊智盛在京華城容積案研議過程中，曾經在簽呈上直言有適法性疑義，認為以個案申請變更都市計畫法細部計畫，並準用都市更新條例給予容獎，有適法性的問題。

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今日到庭的被告，包括提訊在押的柯文哲、應曉薇，台北市前都發局黃景茂、應曉薇助理吳順民，威京集團主席沈慶京因病住院，由辯護人代打陳述意見，台北市前副市長彭振聲也由律師代為出庭詰問，彭今日告假，將於後天（24日）出庭作證。

京華城案從研議到通過期間，楊智盛是時任都發局總工程司邵琇珮的部下，職掌都市發展政策、規劃、更新開發研發督導；2020年11月柯文哲簽核京華城都市變更計畫公告，時任市府副秘書長李得全在公文貼便利貼寫「為利公平執行，容積獎勵及移轉，應依土管自治條例等自有詮釋一致性規定」，將簽呈退回都發局。

楊智盛去年在廉、檢偵查時證稱，2020年11月6日中午，他被叫到李得全辦公室報告簽呈，他告知李得全，有市府同仁接到市長室電話說，應曉薇的助理吳順民在樓下等公文，簽呈要送副市長彭振聲、再送給柯文哲批示，希望李不要為難基層公務員。

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