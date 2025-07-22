館長稱中國打來台灣2分鐘投降 陳揮文笑翻：這什麼奇怪言論？

「館長」陳之漢在國民黨「青年沙龍」論壇語出驚人，聲稱如果兩岸開打，中華民國2分鐘就會投降。陳揮文21日在YT直播提及此事，仰天大笑並直言「這什麼奇怪言論」。（圖擷取自陳揮文YT頻道）

2025/07/22 11:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨全國青工總會20日在中央黨部舉辦「青年沙龍」論壇，邀網紅「館長」陳之漢與青年朋友對話。館長在會中語出驚人，聲稱如果兩岸開打，中華民國2分鐘就會投降。名嘴陳揮文21日在YouTube直播提及此事，並直言「這什麼奇怪言論」。

館長當時在論壇聲稱指出：「伊朗和以色列距離2000公里，當伊朗發射飛彈的時候，10分鐘就到以色列，他們有10分鐘可以跑，大陸距離我們最近的沿海80到100公里，警戒時間差不多2分鐘，2分鐘之後我們就結束了。他打你就像捏死一隻蟑螂一樣那麼簡單。」

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陳揮文表示，館長所說的應該是中國的東風飛彈，或是中國沿海的火箭軍他們發射的武器，可能2分鐘就射過來．「你應該是說中國的飛彈2分鐘就可以打到台灣本島，而不是2分鐘中華民國就投降」。

陳揮文語重心長地說：「館長，你當過職業軍人的，不然隨便說中華民國投降啊。」陳揮文提到，一定會有網友跟他說「別和館長一般見識」，但他強調，重點是國民黨為何邀請館長去演講，「難道這就是國民黨年輕的黨工要聽的東西嗎？中國飛彈打過來2分鐘中華民國就投降了」？

陳揮文直言：「我們也有防空飛彈，雖然我們沒那麼多防空飛彈、不見得防空飛彈都攔得住，可是我們也不會兩分鐘就投降啊。什麼叫做2分鐘結束？打過來2分鐘全部人都死光光、就全部都結束了？」隨後陳揮文仰天大笑，並說：「這到底是什麼奇怪的言論？我是比較遺憾啦。」

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