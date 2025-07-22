小草想做「綠共旗」卻沒廠商要接 謝知橋揭業界現實面「小草很天真」

謝知橋在小草貼文底下留言時，向小草分享自身經驗，並提到：「不過你會遇到另一個難處，就是現在還堅守台灣在地製作的廠商，腦子正常的話都是同意罷免的。」（圖擷取自Threads）

2025/07/22 10:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期Threads一篇民眾黨支持者「小草」的貼文引發關注，小草抱怨想做一面關於「台灣不是綠共的」旗幟，卻被多家廠商拒絕。作家謝知橋在臉書貼文指出，小草在蝦皮上之所以找不到廠商做這面旗子，是因為這類製作物多半會轉去中國做，而中國不能做這種政治標語。

該名小草在Threads貼文上附上他與廠方在蝦皮App的對話內容，表示他想要製作旗幟，底色是民眾黨常用的青綠色，標語則要寫「台灣不是綠共的，台灣是屬於全體台灣人民的」。不過店家拒絕製作，表示這種內容的旗子無法製作。小草在Threads生氣地說：「找了兩三家，不是沒回覆就是這樣回覆我，這個內容怎麼了嗎？再不行我就找實體店面的來製作。」

請繼續往下閱讀...

謝知橋對此在臉書分享他在小草貼文底下留言的截圖，並表示：「有小草在蝦皮上找不到廠商做這面旗子，但卻很天真不知道原因。他一定以為是民進黨綠共害得廠商不敢做，殊不知是因為蝦皮上這類的製作物為了壓低成本，大多會轉去中國做，可是中國不能做這種政治標語。」

謝知橋提及自身過往經驗，表示他在2018年時幫國民黨辦好幾場造勢活動，那時打算做一堆中華民國國旗週邊，沒想到找了好幾家廠商都打槍，原因就是他們都發包給中國，不能印中華民國國旗，最後找了台灣在地廠商才做出來。謝知橋續指：「萬萬沒想到的是，過了幾年，中華民國國旗已經被國民黨忘記了，現在反而是出現在同意罷免的場子上，真是微妙。」

謝知橋在小草貼文底下留言時，向小草分享自身經驗，他也向小草說：「不過你會遇到另一個難處，就是現在還堅守台灣在地製作的廠商，腦子正常的話都是同意罷免的。」

許多網友也在謝知橋的臉書貼文留言表示：「其實回他的看起來也很像中國廠商的用字習慣，只是轉成繁體。」、「糟糕，蝦皮要被抹綠了。」、「基本上就是搞不清楚狀況，才會到現在還是草呀。」、「最後一句後勁好強，『腦子正常的話都是同意罷免的』。」、「民進黨可以在YT限流，還可以綁架蝦皮賣家！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法